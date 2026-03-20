HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Atropellan y abandonan a "Chebo" Ballumbrosio | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

El partido por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 entre Universitario y Comerciantes Unidos se jugará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra en Cutervo.

Álex Valera y Matías Sen son los goleadores de ambos equipos. composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO juegan este sábado 21 de marzo, desde la 1.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Juan Maldonado Gamarra con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El conjunto crema se ubica en el puesto 3 de la tabla con 14 puntos. Los dirigidos por Javier Rabanal llegan a este duelo luego de ganar como local ante UTC en la jornada pasada. En cuanto a Comerciantes Unidos, también logró un triunfo pero en calidad de visita. Hasta el momento, viene cumpliendo una buena temporada y buscará un nuevo triunfo jugando en su estadio.

PUEDES VER: Javier Rabanal luego de quedar absuelto de la Comisión de Apelaciones con Universitario: "Al final se hizo justicia"

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

Los equipos de Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentan por la octava jornada del Torneo Apertura. El partido se juega este sábado 21 de marzo en Cutervo, desde la 1.15 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 3.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.15 p. m.
  • España: 7.15 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos?

El partido Universitario vs Comerciantes Unidos, por la fecha 8 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Universitario vs Comerciantes Unidos

  • Universitario: Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí; Jesús Castillo, Matías Pérez Guedes, Miguel Silveira; Álex Valera y Lisandro Alzugaray.
  • Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Christian Vásquez, Flavio Alcedo, Juan Rodríguez, Alexis Cossío; Agustín Rodríguez, Alexis Arias; Josuee Herrera, Jean Carlo Olivares, Rodrigo Vilca y Matías Sen.

PUEDES VER: Sorteo de la Copa Libertadores 2026: grupos confirmados de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

lr.pe

¿Cómo ver Universitario vs Comerciantes Unidos?

Para seguir la cobertura online de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.

Pronóstico de Universitario vs Comerciantes Unidos

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Universitario para este partido.

  • Betsson: gana Universitario (1,85), empate (3,20), gana Comerciantes Unidos (4,55)
  • Betano: gana Universitario (1,80), empate (3,20), gana Comerciantes Unidos (5,10)
  • Bet365: gana Universitario (1,75), empate (3,25), gana Comerciantes Unidos (4,75)
  • 1XBet: gana Universitario (1,78), empate (3,20), gana Comerciantes Unidos (5,03)
  • Coolbet: gana Universitario (1,78), empate (3,12), gana Comerciantes Unidos (5,30)
  • Doradobet: gana Universitario (1,85), empate (3,33), gana Comerciantes Unidos (5,33).

¿En qué estadio juegan Universitario vs Comerciantes Unidos?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Juan Maldonado Gamarra. Este escenario tiene capacidad para 8.000 espectadores.

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandra Baigorria responde a críticas en plena crisis con Said Palao: “Duele ver mujeres burlándose de otras”

Temblor HOY, 20 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Deportes

Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

Partidos de la Liga Femenina 2026: resultados y tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vaticano cancela audiencia del presidente Balcázar con el Papa León XIV: Gobierno espera ahora nueva fecha

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Elecciones 2026: lo bueno, lo malo y lo peor de Alfonso López Chau, Carlos Álvarez, Luna Gálvez y Carlos Espá

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025