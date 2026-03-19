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Política

Rafael Vela acusa al TC de convalidar las leyes procrimen: “Electo con los votos de Cerrón y Fujimori”

El suspendido fiscal se refirió al rol de convalidación que habría asumido el Tribunal Constitucional con respecto a las leyes en favor del crimen organizado. También alertó de un "plan efectivo" de represalias contra los fiscales que vienen investigando al poder.

Vela fue entrevistado por Pedro Salinas en 'La verdad a fondo'. Foto: composición LR
Vela fue entrevistado por Pedro Salinas en 'La verdad a fondo'. Foto: composición LR

Rafael Vela acusó al Tribunal Constitucional (TC) de haber jugado un rol importante en la implementación de las leyes en favor del crimen organizado, impulsadas por este Congreso. “Tiene ahora no solamente un papel, ¿no?, de convalidación, por ejemplo, de muchas de las llamadas leyes procrimen… pero también es evidente que no se ha podido desvincular de su génesis de carácter político, porque este Tribunal Constitucional ha sido electo con los votos del señor Cerrón y la señora Fujimori y de otros grupos políticos”, señaló en entrevista con Pedro Salinas.

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Asimismo, Vela alertó de un “plan efectivo” de represalias y humillación pública contra los fiscales que busquen cuestionar al poder. “Que nadie se atreva a efectuar investigaciones porque, si no, te va a pasar lo que me está pasando a mí: dos pedidos de destitución más nueve meses de suspensión. Es como decir que le tratas de añadir balas a un muerto, ¿no?”, señaló y definió este acto como un “ensañamiento”.

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En esa línea, el suspendido fiscal enfatizó que seguirá dando cara a esta situación y que no se doblegará ante el poder, ya que su trabajo de lucha contra la corrupción dentro de las instituciones de nuestro país ha sido reconocido también por la sociedad. “Ciertamente, es contestado por esos sectores que han sido afectados por la averiguación de la verdad”, agregó.

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“No puedo descartar que detrás de esta sanción esté el partido de la señora Keiko Fujimori, porque la señora Martha Moyano, recordará usted, ha declarado además públicamente que iba a pedirle a la señora Benavides que saque a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela”, relató el excoordinador del equipo especial para el caso Lava Jato durante el programa ‘La verdad a fondo’.

En cuanto al expresidente Alejandro Toledo, Vela remarcó que este fue condenado por los casos Interoceánica y Ecoteva tras haberse presentado una gran cantidad de evidencias, para que así se le someta a la justicia. “Y eso era el requisito indispensable para que Estados Unidos pueda entregarlo. Pero no solo eso, sino que han dicho que yo no tenía autorización para declarar”, señaló. 

Finalmente, el abogado reiteró que detrás de su suspensión y la de fiscales como Delia Espinoza y José Domingo Pérez están todos esos sectores “interesados ​​en mandar un mensaje de que nadie vuelva a tratar de investigar el poder bajo ningún concepto”, caso contrario terminaría dándose lo que “viene sucediendo ahora en estas circunstancias”.

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