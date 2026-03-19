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Keiko Fujimori sobre el ministro de Energía y Minas: "Una persona que tiene este tipo de acusaciones no debe ejercer este cargo"

La lideresa de Fuerza Popular se pronunció sobre la denuncia que pesa contra el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, sobre un presunto abuso sexual contra una mujer que resultó embarazada. Por su parte, el titular del Minam aseguró que brindará sus descargos ante la Fiscalía.

Keiko Fujimori se pronunció sobre denuncia contra ministro de Energía y Minas. Foto: Composición/LR
Keiko Fujimori se pronunció sobre denuncia contra ministro de Energía y Minas. Foto: Composición/LR

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la denuncia contra el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, por presunto abuso sexual en agravio de una mujer ocurrido en el año 2000.

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De acuerdo con el testimonio de la denunciante, los hechos habrían tenido lugar en Pucallpa, cuando ella era menor de edad y Alfaro tenía 47 años y se desempeñaba en un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.

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En ese sentido, Fujimori aseguró que, si bien no había visto el reportaje, calificó la denuncia como "profundamente preocupante". Asimismo, la lideresa fujimorista afirmó que un funcionario público que cuente con este tipo de acusaciones no debería ejercer un cargo en el Estado.

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"No he podido ver este reportaje. Sin embargo, toda esta denuncia que usted me está relatando es profundamente preocupante y esperamos que de ser así, una persona que tiene este tipo de acusaciones no ejerza este cargo", expresó durante una entrevista en canal N.

En esa misma línea, Fujimori fue consultada sobre cuál considera que sería la respuesta del presidente José María Balcázar en el contexto de que, anteriormente, tuvo polémicas declaraciones sobre el matrimonio infantil. En ese contexto, la candidata presidencial dijo: "Este es el mejor momento en el que el presidente tiene la oportunidad de saber cuál es su actuar frente a estos hechos".

La denuncia

Según el relato de la mujer, como consecuencia de la supuesta agresión sexual quedó embarazada y dio a luz a un hijo que ahora tiene 25 años. El ministro reconoció legalmente al joven, quien ha vivido en Australia durante los últimos diez años. La madre indicó que no ha visto a su hijo desde 2016, razón por la cual decidió hacer pública la denuncia para solicitar un reencuentro con él.

“Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años. (...) Me invitaron a salir, todo se volvió extraño, nunca había tomado alcohol”, dijo en 'Beto a Saber'.

La mujer indicó que, tras el incidente, informó a su madre con la intención de presentar una denuncia en la comisaría de Coronel Portillo en Pucallpa; sin embargo, las autoridades se negaron a aceptarla.

Los descargos del ministro

Ministro de energía y minas

Ministro de energía y minas respondió sobre la denuncia en su contra

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