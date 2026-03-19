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Política

Rosa María Palacios sobre caso Urresti: “Matar a un periodista no es un acto de defensa de la patria, es un asesinato”

La periodista lamentó que el fallo del TC anulando la condena a Urresti haya dado la vuelta al mundo y alertó, además, de que con esta decisión el tribunal estaría violando tratados que "ponen en riesgo la seguridad jurídica".

Palacios cuestionó que tengamos un TC "violador de tratados". Foto: composición LR
Palacios cuestionó que tengamos un TC "violador de tratados". Foto: composición LR

En reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios habló del pronunciamiento de la CIDH y la ONU en el que rechazan y muestran su preocupación por la decisión del TC de haber anulado la condena a Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos. “Matar a un periodista no es un acto de defensa de la patria, es un asesinato planificado y organizado desde el poder militar que necesita sanción”, cuestionó la conductora.

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La periodista lamentó asimismo que el fallo del TC haya dado la vuelta al mundo, al haberse negado el acceso a la justicia en graves violaciones a los derechos humanos. “Tenemos un Tribunal Constitucional violador de tratados. Lamentablemente, tanto el nivel jurídico de la Junta Nacional de Justicia como del TC es penoso y pobre, porque nos expone ante el mundo a estos papelonazos”. refutó.

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“Sacarlo de la cárcel después que se ocultó por años, después de que el Ejército peruano ha ocultado las identidades de personas que han cometido asesinato, no defensa de la patria. (...) Luna se fue al hoyo y espero que esa sea la respuesta popular, tú no puedes contarnos el cuentito de la lucha contra la inseguridad porque Urresti ya fue ministro y puro floro, pero una lucha efectiva contra la minería ilegal, contra lo que tenemos hoy, olvídense”, agregó Palacios. 

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Para concluir, enfatizó que con estos dos pronunciamientos internacionales se le está alertando al Estado peruano de haber violado tratados que ha firmado, y “un país que viola tratados es un país que no tiene seguridad jurídica, y un país que no tiene seguridad jurídica, no trae inversión, y un país que no tiene inversión privada, no crece”, reiteró la conductora durante su programa. 

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