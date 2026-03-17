Es falso que López Chau, Álvarez y Acuña encabecen intención de voto presidencial de marzo en Áncash

LO FALSO:

Alfonso López Chau, Carlos Álvarez y César Acuña encabezan la intención de voto presidencial de marzo en Áncash.

LO VERDADERO:

La entidad a la que se le atribuye el sondeo, Encuesta Ciudadana, no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que sus resultados no son confiables.

Encuesta Ciudadana no cuenta con registro RUC en la Sunat.

Encuesta Ciudadana no tiene página web ni presencia en redes sociales.

El logotipo de Encuesta Ciudadana es similar al de Foro Ciudadano RD, organización sin fines de lucro que radica en República Dominicana, aborda temas de derechos humanos y no guarda relación con la política peruana.

En redes sociales se ha viralizado un sondeo de intención de voto presidencial en Áncash, en el que, en marzo de 2026, lideran Alfonso López Chau, Carlos Álvarez y César Acuña. Sin embargo, la firma a la que se le atribuye, Encuesta Ciudadana, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que los datos no son confiables. Tampoco está registrada en la Sunat y no tiene presencia en internet.

Además, el supuesto logotipo de la entidad se asemeja al de una organización extranjera que se enfoca en los derechos humanos de los ciudadanos de República Dominicana y no guarda relación con las Elecciones Generales 2026 de Perú.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook circula una encuesta sobre la intención de voto presidencial de marzo en Áncash. En esta aparecen Alfonso López Chau de Ahora Nación (11%), Carlos Álvarez de País para Todos (9%) y César Acuña de Alianza para el Progreso (7%) en los tres primeros lugares.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance en la plataforma alcanzó las 1.400 reacciones, 724 comentarios y 102 compartidos.

Publicación que alcanzó mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

El estudio es atribuido a Encuesta Ciudadana, cuyo logotipo figura en la parte inferior derecha de la imagen difundida. Se realizó una búsqueda en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lista que otorga el permiso a personas naturales y jurídicas para elaborar y difundir sondeos electorales en el país. No obstante, no se encontraba inscrita.

La entidad no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Encuesta Ciudadana, además, tampoco figura en el registro RUC de la Sunat.

La firma no aparece en el registro de búsqueda RUC de la Sunat. Foto: Sunat

Por los motivos mencionados, se realizó una búsqueda del término ‘Encuesta Ciudadana’ en Google, pero no se encontraron páginas web, redes sociales u otro tipo de información relevante que permita comprobar su existencia.

Posteriormente, se efectuó una búsqueda inversa solo del logotipo y se encontró un parecido de forma y color al que utiliza Foro Ciudadano RD.

Búsqueda inversa del logotipo de Encuesta Ciudadana. Foto: Google

Similitud entre ambos logotipos. Foto: Encuesta Ciudadana / Foro Ciudadano RD

Foro Ciudadano RD, acorde a lo mencionado en su página web, es una organización independiente y sin fines de lucro que reúne a grupos sociales en la República Dominicana para promover la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos. No guarda relación con el Perú ni con las Elecciones Generales 2026.

Vista principal de la página web de Foro Ciudadano RD. Foto: Foro Ciudadano RD

Información de la entidad dominicana. Foto: Foro Ciudadano RD

El análisis presentado indica que el sondeo atribuido a Encuesta Ciudadana es falso, pues no tiene respaldo.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha compartido una encuesta atribuida a marzo de 2026, en la que se asegura que Alfonso López Chau, Carlos Álvarez y César Acuña lideran la intención de voto en Áncash. No obstante, Encuesta Ciudadana, quien realizó el estudio, no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); por tanto, sus datos no son confiables. Tampoco está registrada en la Sunat y no cuenta con página web o redes sociales.

Adicionalmente, se encuentran similitudes entre su logotipo y el de una organización dominicana que no se vincula a las Elecciones Generales 2026 de Perú. Por tanto, el estudio viralizado es falso.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.