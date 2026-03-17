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Política

Rosa María Palacios ante posible rechazo al gabinete Miralles: “Lo que hay detrás es aparecer como oposición”

La periodista sostuvo que lo que pretenden hacer los partidos al no darle la confianza al gabinete de ministros, a semanas de las elecciones, es solo parte de un show para parecer "oposición", y que es este Congreso el que gobierna.

Palacios cuestionó a los partidos que forman parte de este Congreso. Foto: composición LR
Palacios cuestionó a los partidos que forman parte de este Congreso. Foto: composición LR

Rosa María Palacios habló del gabinete Miralles y del hecho de que no hay, por el momento, un “consenso seguro” para que obtenga el voto de investidura debido a que ya hay partidos que habrían manifestado su no respaldo a los ministros de este Gobierno, entre ellos Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. “A tres semanas de las elecciones, lo que hay detrás es aparecer como oposición. ¿Oposición a qué? A ver, Dina Boluarte, Jerí y Balcázar son todos presidentes del Congreso, su presidencia estuvo centrada en el respaldo del Congreso y finalmente en que el Congreso gobernara”, sostuvo.

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“Acá el que gobierna hoy el Perú es el Congreso, pueden darle o no la confianza y hacer el show, pero no engañan a nadie. El Congreso es el que gobierna, y si Balcázar es presidente del Perú es porque 64 congresistas así lo decidieron, lo mismo con Jerí… ¿Por qué botaron a Dina en octubre en 24 horas? Para parecer oposición, pero no son oposición, ellos son los responsables de este Gobierno”, cuestionó la periodista.

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Asimismo, la conductora de ‘Sin guion’ señaló que este Parlamento es el que “corta el jamón” y maneja todo, por lo que habría que darse cuenta y “abrir los ojos” especialmente ahora en pleno proceso electoral. “Si el 90 % rechaza al Congreso, ¿cómo puede ser que el 30 % del electorado vote por los partidos que están en el Congreso? Porque nos han hecho una trampa, pues, porque hay truco y mañana lo que veremos es un truco más… A lo único que van los congresistas es a permanecer, y eso es lo único que han sabido hacer durante los últimos cinco años, durar, nada más, es lo único que les interesa”, finalizó. 

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