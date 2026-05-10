ONPE al 99,549% de votos contabilizados: Roberto Sánchez se perfila como ganador en 11 regiones del Perú

Sánchez se mantiene como el segundo candidato para la segunda vuelta. Foto: Composición/LR

Sánchez se mantiene como el segundo candidato para la segunda vuelta. Foto: Composición/LR

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El candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se perfila como ganador en 11 regiones del Perú y pasaría a la segunda vuelta presidencial contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 99,549% de actas contabilizadas a nivel nacional.

En el primer caso, Amazonas ya registra el 100% de actas contabilizadas. En este departamento, Sánchez obtuvo el primer lugar con el 36,253% de los votos (59.932), seguido por Fujimori con el 17,363% (28.043) y Ricardo Belmont con el 10,637% (17.400). Por su parte, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, apenas alcanzó el 3,689% de los votos (6.034).