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Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
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Política

ONPE al 99,549% de votos contabilizados: Roberto Sánchez se perfila como ganador en 11 regiones del Perú

El candidato de Juntos por el Perú gana con amplia mayoría en Amazonas, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca y Cusco. Con estos resultados, Roberto Sánchez iría a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Sánchez se mantiene como el segundo candidato para la segunda vuelta. Foto: Composición/LR
Sánchez se mantiene como el segundo candidato para la segunda vuelta. Foto: Composición/LR
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El candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se perfila como ganador en 11 regiones del Perú y pasaría a la segunda vuelta presidencial contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 99,549% de actas contabilizadas a nivel nacional.

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En el primer caso, Amazonas ya registra el 100% de actas contabilizadas. En este departamento, Sánchez obtuvo el primer lugar con el 36,253% de los votos (59.932), seguido por Fujimori con el 17,363% (28.043) y Ricardo Belmont con el 10,637% (17.400). Por su parte, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, apenas alcanzó el 3,689% de los votos (6.034).

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