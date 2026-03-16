Elecciones 2026 EN VIVO: últimas noticias de los candidatos presidenciales hoy

Candidatos presidenciales intensifican actividades electorales con recorridos, anuncios de propuestas y pronunciamientos en distintas regiones del país. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Candidatos presidenciales intensifican actividades electorales con recorridos, anuncios de propuestas y pronunciamientos en distintas regiones del país. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

La cobertura de las elecciones 2026 sigue hoy las declaraciones y actividades de los principales candidatos presidenciales, quienes intensifican su presencia política con recorridos, encuentros con simpatizantes y anuncios de campaña. En las últimas horas, los candidatos que se han posicionado en las encuestas son: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, Wolfgang Grozo, Alfonso López Chau y Carlos Álvarez.

Candidatos presidenciales ÚLTIMAS NOTICIAS 14:59 Napoleón Becerra: Winston Huamán cuestiona pedido de Angélica Sayán para asumir candidatura presidencial del PTE El candidato a la primera vicepresidencia del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE), Winston Huamán, calificó de “irresponsable” la solicitud presentada por Angélica Sayán ante el Jurado Nacional de Elecciones para asumir la candidatura presidencial de esa agrupación tras el fallecimiento del postulante Napoleón Becerra. Huamán sostuvo que Sayán es una militante vinculada al partido, pero remarcó que no existe una designación oficial que respalde su pretensión. Asimismo, indicó que, de acuerdo con el estatuto interno, ahora le corresponde asumir la presidencia de la organización política y aseguró que el PTE continuará participando en las elecciones 2026 con sus demás candidaturas al Congreso y al Parlamento Andino. Lee más aquí. 13:17 Mario Vizcarra critica a Rafael López Aliaga y cuestiona promesas de campaña En una conferencia de prensa realizada en Cusco, el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, lanzó críticas contra Rafael López Aliaga, a quien acusó de realizar ofrecimientos exagerados y de no haber concluido obras durante su gestión municipal. El postulante sostuvo que “no hay una sola obra” finalizada por el actual líder de Renovación Popular y cuestionó sus propuestas en materia de seguridad ciudadana.

Las agendas de campaña se concentran en visitas a distintas regiones, reuniones con dirigentes locales y presentaciones ante colectivos ciudadanos. La estrategia incluye actividades presenciales y pronunciamientos a través de redes sociales, donde difunden sus planes y responden a cuestionamientos de otros actores políticos.

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