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Política

Precandidata a la presidencia por el PTE solicita al JNE asumir candidatura tras fallecimiento de Napoleón Becerra

Al respecto, Winston Huamán, candidato a la primera vicepresidencia del Partido Trabajadores y Emprendedores, calificó de "irresponsable" su solicitud.

Napoleón Becerra, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).
Napoleón Becerra, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE). | Composición/LR

La fundadora del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE), Angélica Sayán López, solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su incorporación como candidata presidencial tras el fallecimiento de Napoleón Becerra García, ocurrido en pleno proceso electoral.

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Mediante un documento dirigido al máximo tribunal electoral, Sayán López comunicó el deceso como un hecho imprevisible que afecta la continuidad de su organización en los próximos comicios.

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La precandidata adjuntó una medida cautelar del sexto Juzgado Constitucional de Lima, emitida el 28 de noviembre de 2025, que le garantiza participar y ser elegida en el proceso interno del partido. Sayán argumenta que la Ley Orgánica de Elecciones no contempla la muerte de un candidato, por lo que pide al JNE aplicar principios constitucionales para disponer 'de manera excepcional' su incorporación en la fórmula presidencial del PTE.

El reglamento del JNE establece que, en caso de fallecimiento de un candidato presidencial tras el cierre de inscripciones, se aplica el artículo 40 sobre los efectos de la tacha. Dicha norma implica que la fórmula completa no sería inscrita, pues la vigencia de una plancha presidencial depende estrictamente de la presencia del candidato a la Presidencia.

Además, cualquier sustitución solo procede antes del vencimiento del plazo de inscripción. Superada esa fecha, no hay reemplazos posibles. No obstante, el Pleno del JNE tiene jurisprudencia propia y podría definir un destino distinto para el Partido Trabajadores y Emprendedores.

Candidato a la vicepresidencia califica de irresponsable solicitud

Candidato a primera vicepresidencia PTE califica de “irresponsable” solicitud de Angélica Sayán para asumir candidatura tras muerte de Napoleón Becerra.

El vicepresidente del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, Winston Huaman, cuestionó la solicitud de Angélica Sayán al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para asumir la candidatura presidencial tras el fallecimiento de Napoleón Becerra, y calificó esta acción como “irresponsable”.

“Me parece irresponsable, totalmente irresponsable, estar haciendo declaraciones que no le corresponden”, señaló. Asimismo, restó importancia al pedido de Sayán al indicar que se trataría solo de aspiraciones personales. “Son aspiraciones o sueños que cualquier ciudadana puede tener, pero no hay nada oficial para el partido”.

El dirigente también indicó que, de acuerdo con la estructura interna de la organización política, ahora le corresponde asumir la presidencia del partido. “Orgánicamente y estatutariamente, ya soy el presidente del partido desde anoche”, precisó.

Finalmente, aseguró que la agrupación política continuará participando en el proceso electoral con sus demás candidaturas. “Nuestra lista de diputados, de senadores y del Parlamento Andino continúa”.


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