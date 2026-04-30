Es falso que Keiko Fujimori tenga de 10 a 15 votos en todas las mesas del Perú, como indicó la excandidata al Senado, Cecilia García

En un video viralizado en redes sociales , la excandidata al Senado del partido Podemos, Cecilia García, señaló una hipótesis sobre Keiko Fujimori que PerúCheck ha verificado como falsa:

“Vamos a hacer el fraude de tal manera que, por mesa, nada más, tengas [Fujimori] de 10 a 15 votos, y tienes más de 1.3 millones de votos”.

Este medio revisó actas en diversas regiones del Perú y verificó que hay mesas en las que la candidata Fujimori no tiene ni un solo voto, como en Abancay y en Ayacucho.

Fuente: ONPE

En la mesa de sufragio N.º 004631, se puede ver que en el distrito de Kishuara, provincia de Andahuaylas, Apurímac, la candidata Fujimori no tuvo ningún voto, al igual que en Ayacucho, en la mesa 010987:

Fuente: ONPE

El mismo panorama se puede verificar en otras regiones donde la candidata alcanza menos de 5 votos en algunas mesas, como en Arequipa y Cusco, y otras mesas en las que la candidata Fujimori tiene un solo voto:

Fuente: ONPE

Fuente: ONPE

El mismo panorama se puede ver en algunas mesas de las regiones del norte del país, donde la candidata sacó un alto porcentaje de votos. En el distrito de Ayabaca, provincia del mismo nombre, Piura, hay mesas en las que la candidata sacó 4 votos. También está el caso del Cenepa, donde no obtuvo ni un solo voto:

Fuente: ONPE

Fuente: ONPE

PerúCheck se contactó con el abogado especialista en materia electoral Óscar Matutti, para quien esta información que dio la excandidata García es técnicamente errada:

"Los promedios regionales muestran una variación enorme: en el norte y parte de la selva, el voto fujimorista puede equivaler a 45, 50 o hasta casi 60 votos por mesa promedio, mientras que en varias zonas del sur sí baja a rangos cercanos a 10 o 12 votos. Por tanto, no se puede hablar seriamente de un patrón nacional uniforme. Para probar fraude se necesita cotejo de actas mesa por mesa: acta física, acta digital ONPE, número de mesa y diferencia concreta", indicó.

Fuente: ONPE

Conclusión

Existen mesas en varias regiones del país en las que la candidata Keiko Fujimori no obtuvo ni un solo voto, razón por la cual no se puede argumentar que se consumó un fraude otorgándole un mínimo de "10 a 15 votos" por mesa, como indicó la excandidata al Senado del partido Podemos, Cecilia García. Por lo tanto, PerúCheck califica esta hipótesis como falsa.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.