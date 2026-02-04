Ciro Castillo llega nuevamente al Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo
Luego de permanecer un mes prófugo, el suspendido gobernador regional del Callao retornó a la sede de la institución con la intención de retomar sus funciones como autoridad regional.
- Ciro Castillo llegó al GORE Callao para retomar su puesto, pero no lo dejaron ingresar
- Consejo Regional del Callo piden intervención de la PNP y Ministerio Público para restituir a Ciro Castillo
Regresa. Luego de que se anulara la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra por el caso 'Los Socios del Callao', Ciro Castillo Rojo ha ingresado al Gobierno Regional del Callao buscando retomar sus labores. El representante chalaco ya había asistido el día de ayer 3 de febrero a las instalaciones del GORE Callao. No obstante, no se le dejó ingresar. Hoy, Castillo Rojo si ingresó a la sede provincial. Hasta el momento, no ha dado declaraciones a la prensa.
