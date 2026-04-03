Tomás Gálvez busca desde el Congreso quitar potestad al Colegio de Abogados para inhabilitar a fiscales

Proyecto de Tomás Gálvez se da tras la elección de Delia Espinoza como decana del CAL. | Composición LR | Foto: composición LR

Proyecto de Tomás Gálvez se da tras la elección de Delia Espinoza como decana del CAL. | Composición LR | Foto: composición LR

El fiscal de la Nación Tomás Gálvez propone modificar la Ley de la Carrera Fiscal para quitarle la potestad al Colegio de Abogados de decidir sobre la permanencia de fiscales en funciones a través de inhabilitaciones. El proyecto fue remitido al Congreso con el objetivo de restringir la capacidad de estos gremios para sancionar a sus agremiados cuando ocupan cargos en el Ministerio Público.

La propuesta establece que la habilitación en el Colegio de Abogados deje de ser un requisito para que los fiscales se mantengan en funciones. El planteamiento aparece tras la elección de Delia Espinoza como decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

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PL Tomás Gálvez

PL Tomás Gálvez

El documento plantea un cambio en las condiciones actuales de la carrera fiscal, en el que la habilitación profesional es exigida de forma permanente. Con la modificación, este requisito solo se mantendría al momento del ingreso a la institución. Tomás Gálvez sostiene que las competencias disciplinarias sobre fiscales deben recaer únicamente en los órganos del sistema de justicia.

“El objetivo principal de la modificatoria propuesta es delimitar que la permanencia de un magistrado en la carrera fiscal no se encuentra determinada por la vigencia de su habilitación profesional, otorgada por el colegio de abogados, sino por el cumplimiento de sus funciones conforme a ley. En tal sentido, solo podrán ser removidos o separados del cargo por la Junta Nacional de Justicia o por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público”, se lee en el proyecto.

¿Qué cambia en la Ley de la Carrera Fiscal?

El proyecto propone modificar la Ley N. 30483 para establecer que la habilitación en el Colegio de Abogados constituye únicamente un requisito de acceso, pero no de permanencia en la función fiscal.

Es decir, que una eventual inhabilitación por parte de un colegio profesional no tendría efectos sobre el ejercicio del cargo, lo que terminaría por debilitar la capacidad de estas instituciones para hacer cumplir estándares deontológicos en el ejercicio profesional.

El documento también señala que la intervención de colegios de abogados puede afectar la autonomía del Ministerio Público. “La posibilidad de que un colegio profesional inhabilite a un fiscal supone una forma indirecta de afectar su permanencia en el cargo”, se lee.

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Tomás Gálvez tras elección de Espinoza como decana del CAL: “Renunciaré al Colegio de Abogados de Lima”

Cabe recordar que tras salir electa como nueva decanal del CAL Delia Espinoza, el fiscal de la Nación anunció que renunciaría a esta institución y se colegiaría en otra localidad.

“Conociendo a Delia (Espinoza) que se caracteriza por sus actos muy vehementes y, a veces, mal intencionados creo que no queda otra que renunciar al Colegio de Abogados de Lima y colegiarme en otro colegio», declaró a Canal N. También dijo que la exfiscal de la Nación puede “incurrir en cualquier arbitrariedad que hay que evitarlo por lo sano”, declaró a Canal N. También dijo que la exfiscal de la Nación puede “incurrir en cualquier arbitrariedad que hay que evitarlo por lo sano”.