Gobierno de Balcázar designa a exministro de José Jerí como miembro de Consejo Directivo de Proinversión

El Gobierno de José María Balcázar designó a Alfredo Luna, exministro de Cultura del régimen de José Jerí, como miembro del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN.

Así lo establece una resolución publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de marzo último. “Designar al señor Alfredo Luna Briceño como miembro del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, correspondiente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, se lee.

Luna Briceño es ingeniero civil. Inició como director general de Administración (enero—septiembre de 2012), posteriormente como secretario general (septiembre de 2012—septiembre de 2013) y más adelante ocupó el cargo de viceministro de Interculturalidad (agosto de 2016—abril de 2018).

Su experiencia está enfocada en “fortalecer los procesos de consulta previa, la transversalización del enfoque intercultural, el diálogo con las comunidades originarias y las acciones en favor de los pueblos indígenas andinos y amazónicos”, según indica la Biblioteca Nacional del Perú.

Defensa a José Jerí

Durante su tiempo en el Mincul defendió al entonces mandatario Jerí indicando que su imagen se vio deteriorada por la difusión que dieron los medios al caso Chifagate.

“Los ciudadanos tienen percepciones de las cosas que ven y que se transmiten. El ciudadano tiene toda la libertad de pensar que acá hay algo que no fue muy claro, porque así se lo han transmitido y así lo ha visto. Esa percepción va a cambiar, como ya lo hemos hecho desde el primer día del gobierno, en tener acciones claras de gestión gubernamental”, indicó a RPP.

Agregó que su explicación frente a la Comisión de Fiscalización fue clara. “El presidente ha sido muy claro en la Comisión de Fiscalización del Congreso en explicar las motivaciones, la frecuencia de reuniones y el trasfondo que se aleja de cualquier evidencia de corrupción”, refirió.

“El presidente está visitando también la Fiscalía de la Nación para aclarar este tema y, de acuerdo a lo que vamos a obtener como resultado, la ciudadanía tendrá una aproximación ya no a sospechas sino a evidencias, y con las evidencias quedará claro la actuación del presidente”, añadió.