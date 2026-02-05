HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué pasó con la Franja Electoral? Partidos malgastan dinero de los peruanos | Epicentro Electoral - Réplica

Política

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

Las reuniones ocurrieron 3 días después de que José Jerí asumiera la presidencia. Los salarios oscilan entre S/10.000 y S/30.000.

Los hechos ocurrieron luego de que Jerí asumiera la presidencia tras la caída de Dina Boluarte. Foto: Composición/LR
Los hechos ocurrieron luego de que Jerí asumiera la presidencia tras la caída de Dina Boluarte. Foto: Composición/LR

El lunes 13 de octubre, apenas tres días después de que José Jerí asumiera la presidencia, seis personas ingresaron a Palacio de Gobierno para sostener reuniones con diversas autoridades. Lo llamativo del caso es que dichos visitantes permanecieron en el recinto hasta la madrugada del martes 14 y, tras esas reuniones, obtuvieron contratos en el Despacho Presidencial.

Ese es el caso de Royer Azañero Álvarez, quien entró el 13 de octubre a las 10:18 a.m. y salió a la 1:15 a.m. del día siguiente. El 24 de ese mismo mes, asumió como jefe de Gabinete de Asesores y, días más tarde, el 4 de noviembre, como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental.

LA FRANJA DEL ESCÁNDALO Y JOSÉ JERÍ PASA PIOLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La información fue corroborada en el portal de Transparencia del Despacho Presidencial, en el que se señala que, en diciembre del 2025, Azañero Álvarez percibió un ingreso mensual por más de S/30.000.

El otro caso es el de Hilda Zapata Juárez. De acuerdo con la información pública, Zapata Juárez entró a Palacio a las 10:58 de la noche y salió a las 2:37 de la mañana. Poco después, el 25 de octubre fue contratada como asesora del Gabinete en la Secretaría General del Despacho Presidencial.

En diciembre del 2025, la funcionaria pública percibió un ingreso por más de S/26.000.

El siguiente caso es el de César Alvites Carpio. El 13 de octubre ingresó a Palacio en dos oportunidades. El primero fue a las 9:31 de la mañana y salió casi dos horas después, a las 11:37 a.m. La segunda entrada fue a las 7:57 de la noche y se retiró a la 1:15 de la mañana del martes 14. El 12 de diciembre fue contratado como asesor de gabinete, según la Resolución N.° 000144-2025-DP/OGRH.

Es preciso resaltar que Alvites Carpio, antes de su nuevo puesto, se desempeñó como ejecutivo en la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, pero renunció voluntariamente el 13 de diciembre.

La otra contratación en la lista es la de Luis Solorzano Yabar. Entró al recinto a las 3:49 de la tarde y se retiró casi nueve horas después, a la 1:14 de la mañana. Cuatro días más tarde, el 18 de octubre, fue nombrado como jefe de recursos humanos. Por ese puesto, en diciembre percibió un salario de S/26.000. Sin embargo, desde el 4 de enero, es subsecretario general del Despacho Presidencial.

Ahora bien, otro caso es el de Rosa Rueda Yaya, quien ingresó a Palacio a las 9:55 de la mañana, pero se retiró casi 15 horas después, a las 00:32 de la mañana del 14 de octubre. El 12 de diciembre asumió como analista administrativa II de la Secretaría General del Despacho Presidencial.

Según Transparencia, en diciembre, Rueda Yaya percibió S/6.322 por ese cargo, así como S/3.333 por su puesto de locadora FAG del 1 al 10 de ese mes.

Un caso similar fue el de Sheyla Briones Ordinola. Entró a las 9:40 a Palacio y salió más de la medianoche del 14 de octubre, a las 00:40 a.m. Dos semanas después, el 29 de ese mes, obtuvo el cargo de locadora FAG Secretaría General del Despacho Presidencial con un salario de S/10.000.

Lo mismo sucedió con Rosario Espinoza Días. Entró al recinto presidencial a las 9:17 de la mañana y salió a la 1:12 de la madrugada del día siguiente. El 4 de noviembre fue contratada como locadora FAG Secretaría General del Despacho Presidencial con un sueldo de S/15.600.

Otras contrataciones

El día 13 de octubre hubo dos personas que no salieron en la madrugada del día siguiente, pero sí obtuvieron contratos. Ese es el caso de Johanna Ocampo Santos, quien ingresó a las 9:40 a.m. y salió a las 9:49 de la noche, 12 horas después. Una semana después, fue contratada como Secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa con un sueldo de S/27.816.

El siguiente caso es el de Jesús Saavedra Heredia. Entró a Palacio a las 10:33 a.m. y salió a las 9:40 p.m.; es decir, después de casi 11 horas. El 24 de octubre, obtuvo un contrato como locador FAG Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa por S/13.000.

El caso Susana Gutiérrez

El caso de Susana Gutiérrez explotó cuando se reveló que el 31 de octubre ingresó a Palacio a las 5:28 de la tarde y se retiró a las 7:20 del 1 de noviembre. Según el portal de Transparencia, Gutiérrez se reunió con el presidente José Jerí con motivo de "reunión de trabajo".

Sin embargo, ella también acudió al recinto del Ejecutivo el 13 de octubre. Entró a las 9:23 de la mañana y se fue a las 8:39 de la noche. Luego volvió a ingresar dos horas después, a las 10:58, y se marchó en la madrugada del 14 a las 2:37 a.m.

Caso similar ocurrió el 5 de noviembre: entró a las 6:46 de la tarde y se retiró a las 3:13 de la mañana del 6 del mismo mes.

No pasó mucho tiempo y el 25 de noviembre fue contratada como locadora FAG Secretaría General del Despacho Presidencial con un sueldo de S/18.720.

Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos y visitas nocturnas en Palacio

Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos y visitas nocturnas en Palacio

José Jerí: Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según registros oficiales

José Jerí: Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según registros oficiales

Secretario general de Despacho Presidencial responde hoy por reuniones de José Jerí con empresarios chinos

Secretario general de Despacho Presidencial responde hoy por reuniones de José Jerí con empresarios chinos

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos y visitas nocturnas en Palacio

Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos y visitas nocturnas en Palacio

José Jerí: Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según registros oficiales

José Jerí: Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente, según registros oficiales

Keiko Fujimori y César Acuña sostienen a José Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para la censura

Keiko Fujimori y César Acuña sostienen a José Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para la censura

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

