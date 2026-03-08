HOYSuscripcion LR Focus

Política

Mario Vizcarra anuncia que indultará a Martín Vizcarra si llega a ser presidente: "Lo sacaron de la política"

Durante un mitin en Piura, el candidato presidencial de Perú Primero aseguró que su hermano es "víctima de una injusticia" y afirmó que su indultó será su primera acción de llegar al poder.

Mario Vizcarra aseguró que indultaría a su hermano, Martín Vizcarra | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Mario Vizcarra aseguró que indultaría a su hermano, Martín Vizcarra | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Mario Vizcarra, candidato presidencial del partido Perú Primero, aseguró que otorgaría un indulto a su hermano, el expresidente Martín Vizcarra. Durante un mitin en la ciudad de Piura, sostuvo que esta sería la primera medida que tomaría en un eventual gobierno suyo.

“Los días pasan, las semanas pasan y mi hermano sigue siendo víctima. Lo han retirado de la política y de este mundo. Lo han encadenado. Hace un mes le han puesto unas cadenas a su cama y eso no lo vamos a permitir. Escuchen, magistrados. Escuche, Tribunal Constitucional. Mi primera medida va a ser indultar a Martín Vizcarra este 28 de julio”, indicó.

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno



No es la primera vez que el hermano de Martín Vizcarra se refiere a esta posibilidad. En el pasado, Mario Vizcarra señaló que consideraría el indulto no solo para su hermano, sino también para otros expresidentes, como Alejandro Toledo. Tras estas declaraciones, precisó que la decisión se tomaría únicamente con base en lo que dictamine una comisión evaluadora.

Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de "secreto militar"



“Si recomiendan el indulto, evidentemente sí. Como a cualquier otro presidente, para mí el trato a Martín Vizcarra, mi hermano, será exactamente igual que el de los demás. Estoy convencido de su inocencia, pero me voy a sujetar a lo que diga la comisión evaluadora”, indicó anteriormente en una entrevista a RPP.

Hasta el momento, Martín Vizcarra se encuentra purgando condena en el penal de Barbadillo tras ser hallado culpable por la justicia peruana por los casos Lomas de Illo y Hospital de Moquegua.

Mario Vizcarra acudió a la CIDH para denunciar persecución política contra Martín Vizcarra

El pasado 25 de febrero, Mario Vizcarra se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D. C., para denunciar lo que calificó como una persecución política contra su hermano. La audiencia, realizada de forma presencial, tuvo como objetivo que el organismo internacional evalúe la solicitud de medidas de protección presentada por su defensa.

La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori



Durante la sesión intervino el abogado Guido Croxatto, quien expuso ante la comisión presuntas irregularidades en el proceso penal que enfrenta el exjefe de Estado. El equipo legal sostuvo que las inhabilitaciones aprobadas por el Congreso vulneran sus derechos políticos, ya que le impidieron asumir el cargo de congresista para el que fue elegido en las elecciones de 2021 y también participar como candidato en el actual proceso electoral.

Asimismo, la defensa informó sobre el estado de salud de Vizcarra, señalando que permanece recluido en el penal de Barbadillo sin una sentencia firme. De acuerdo con sus representantes, presenta una grave afección en uno de sus riñones y requiere atención médica especializada. Debido a su encarcelamiento, no pudo asistir a la audiencia en Estados Unidos, por lo que fue representado por Mario Vizcarra, quien insistió en que el caso tiene motivaciones políticas. La documentación ya fue entregada a la CIDH, que deberá determinar si corresponde otorgar medidas cautelares, mientras el proceso continúa tanto en el ámbito judicial peruano como en el escenario internacional.

