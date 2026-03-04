HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Órgano jurisdiccional beneficiará a la población laboral de la provincia Presidenta Cecilia León inaugura Juzgado de Trabajo Transitorio en Virú

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez, inauguró el Juzgado de Trabajo Transitorio de Virú, que atenderá la Nueva Ley Procesal de Trabajo.

Este nuevo órgano jurispudencial surge para reducir la carga en el Juzgado Civil Permanente. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio de justicia en la especialidad laboral, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el Juzgado de Trabajo Transitorio de Virú, un órgano jurisdiccional que atenderá procesos correspondientes a la Nueva Ley Procesal de Trabajo.

Durante la ceremonia, la titular León Velásquez mencionó que la asignación de este juzgado responde a la imperiosa necesidad de contribuir a la descarga procesal en el Juzgado Civil Permanente, el cual tramitaba los procesos laborales, a fin de brindar una atención oportuna y eficiente a favor de los usuarios de la provincia.

El Juzgado Civil Permanente enfrentaba una situación de extrema sobrecarga procesal. Pese a los esfuerzos denodados realizados por su jueza para aminorar esta problemática, y tras determinar que el 61% de los procesos pertenecían a la especialidad laboral, realizamos las gestiones para que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nos asignara un órgano jurisdiccional especializado en la materia, a fin de acelerar la tramitación y resolución de dichos casos en beneficio de la colectividad. Así logramos este juzgado que hoy se inaugura”, expresó la doctora Cecilia León.

La develación de la placa y el corte de cinta respectivo estuvieron a cargo de la titular de la Corte y la jueza decana de Virú, Rosa Gil Cahuana, quien agradeció los esfuerzos y la perseverancia de la doctora León Velásquez para impulsar la celeridad procesal y coadyuvar a un sistema de justicia más cercano, rápido y empático.

Posteriormente, la máxima autoridad judicial de la región tomó juramento a la doctora Juliet Velásquez Viviano, quien asumió sus funciones como jueza supernumeraria del Juzgado de Trabajo Transitorio de Virú, y la instó a trabajar con integridad y eficiencia para garantizar una justicia accesible y transparente.

La implementación de este juzgado es una inversión en la paz social y en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, y por ello, el reto de hoy es estar a la altura de lo que el pueblo exige y espera del sistema de justicia en nuestra región”, remarcó.

De acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 440-2025 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, este juzgado trabajará a turno cerrado, por lo que recibirá una carga procesal de 500 expedientes laborales que serán derivados del Juzgado Civil Permanente a este despacho, con el objetivo de aliviar la carga y acelerar la emisión de sentencias.

Cabe indicar que a esta ceremonia también asistieron representantes del Ministerio Público, Defensa Pública y la Policía Nacional del Perú, así como magistrados, funcionarios, personal judicial y administrativo de dicha sede, quienes auguraron los mejores éxitos a la magistrada en su labor al servicio de la colectividad viruñera.

