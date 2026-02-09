HOYSuscripcion LR Focus

Milagros Aguayo: pagina de Facebook de "albergue" para niñas de la congresista ha sido borrada

La cuenta difundía imágenes de menores embarazadas por abuso sexual en actividades públicas vinculadas a la legisladora de Renovación Popular. La eliminación ocurre tras el anuncio de supervisión del Ministerio de la Mujer y el comunicado de su partido, que marcó distancia.

Tras comunicados del Ministerio de la Mujer y Renovación Popular, la fanpage del albergue fue eliminada. Foto: composición LR

La página de Facebook del “albergue” Casa del Padre vinculado a Milagros Aguayo fue eliminada en las últimas horas. En ese espacio digital se publicaban fotografías y videos de niñas embarazadas producto de violación que participaban en actividades promovidas por la congresista de Renovación Popular.

La desaparición de la cuenta se produjo después de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunciara una supervisión al centro. También ocurrió tras el pronunciamiento público de la bancada celeste, que evitó respaldar a la parlamentaria frente a los cuestionamientos.

Milagros Aguayo puso en privado su cuenta de X tras el comunicado de su bancada

Luego del comunicado de Renovación Popular, la cuenta de X de Milagros Aguayo dejó de ser pública. El perfil ahora restringe el acceso a sus publicaciones. Solo usuarios aprobados pueden ver su contenido.

Antes de esa decisión, la congresista había difundido mensajes en defensa del albergue y rechazó las críticas por la exposición de menores. También compartió actividades relacionadas con su labor política y religiosa.

El cambio en la configuración de su red social ocurrió pocas horas después de que su agrupación política emitiera un pronunciamiento institucional. La restricción impide revisar los mensajes previos en los que abordó la polémica.

Renovación Popular se lava las manos y marca distancia de la congresista

La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado en el que señaló que las opiniones vertidas por Milagros Aguayo responden a posiciones personales. El documento no incluyó una defensa directa a la legisladora.

El grupo parlamentario indicó que respeta la institucionalidad y que cualquier hecho vinculado a menores debe evaluarse dentro del marco legal vigente. No hizo mención expresa al contenido difundido en la página de Facebook del albergue.

El pronunciamiento se conoció después de que especialistas y colectivos cuestionaran las declaraciones de la congresista, quien afirmó días atrás que en casos de embarazo infantil “la única víctima es el bebé”. Esa frase desató críticas por desconocer la condición de víctimas de las niñas afectadas por violencia sexual.

