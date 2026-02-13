Congreso: Comisión de Ética debatirá si archiva caso contra Kira Alcarraz por agresiones contra trabajador del SAT

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó debatirel archivo del caso contra la congresista Kira Alcarráz por su agresión hacia un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este incidente fue registrado semanas atras por el programa dominical 'Cuarto Poder'.

Pese a esto, la decisión no es del todo definitiva: Alcarráz ha sido citada a participar en una sesión de la comisión liderada por Elvis Vergara (Acción Popular) para dar sus descargos sobre el tema. Tras esta participacion, los miembros de la Comisión de Ética tomaran una decisión final sobre el futuro de la parlamentaria.

A su vez, la misma comisión aprobó investigar a la congresista por sus muestras de violencia contra una periodista. Los congresistas que votaron a favor fueron: Auristela Obando, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Nelcy Heidinger, Roberto Kamiche (Alianza para el Progreso), Pasión Dávila, Alfredo Pariona (Bancada Socialista), Janet Rivas (Perú Libre), Álex Paredes (Somos Perú) y el presidente de la comisión Elvis Vergara (Acción Popular).

Si en alguno de los procesos en curso se determina que existe responsabilidad, la medida disciplinaria podría traducirse en una suspensión de hasta 120 días en el ejercicio de su labor parlamentaria.

La agresión de Kira Alcarráz a un trabajador del SAT

La agresión de Alcarráz contra un trabajador del SAT fue revelada gracias a un video de la Municipalidad Metropolitana de Lima, difundido por el programa Cuarto Poder. La grabación muestra cómo, durante una intervención realizada cerca del puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores, la congresista pierde los papeles y agrede a un joven trabajador.

En medio de la situación, el agente de control grabó con su celular el desarrollo de la intervención cuando la congresista descendió del vehículo para impedir que la grúa retirara su camioneta, la cual ya había sido asegurada para su traslado al depósito. En el video se observa que el trabajador manifestó que lo que estaba viviendo constituía un abuso de poder.

Estas palabras habrían provocado la molestia de Alcarráz, quien respondió con fuertes agravios y ataques hacia el fiscalizador: “Deja de estar hablando tonterías, ¿cuál abuso de poder? Ya, ¿qué mie...da estás hablando tú? Porquerías que no son. Ya, deja de estar hablando tonterías”, exclamó Alcarráz antes de arrebatarle el teléfono al trabajador.