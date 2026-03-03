HOYSuscripcion LR Focus

Política

Vladimir Cerrón llama "oportunista" a Indira Huilca y ella le responde: "Es un farsante que ha pactado con el Fujimorismo"

Asimismo, considero que los ataques hacia su persona tiene por objetivo a un "intento de capitalizar" los ataques contra ella. "Es una acto de desesperación", indicó.

Indira Huilca, candidata a diputada por Ahora Nación, respondió al prófugo Vladimir Cerrón luego de que este la llamase "oportunista" y la vinculara con el "Fujicaviarismo".

"Qué puedo esperar de un prófugo de la justicia que ha pactado todos estos años con el Fujimorismo desde el Congreso. Un personaje como él me parece un farsante. Alguien que usa la etiqueta de supuesto izquierdista para traficar con el voto que le dio al ciudadanía. Por Perú Libre votó mucha gente de sectores popular, pero estamos viendo que usó esos votos para estar bien sentado en la Mesa Directiva con la señora Fujimori y resto de bancadas de corte mafioso", dijo durante un programa de GV Play.

Huilca también resaltó que, al la fecha, Cerrón no ha sido capturado y responsabilizó a los gobiernos de turno. "Que agradezca que la ultra derecha gobierna y él puede estar muy tranquilo tuiteando", anotó.

Sobre el vínculo entre Cerrón y Castillo, refirió que el primero expulsó al segundo de su partido y que intentó imponer ciertas titularidades en el gabinete ministerial.

Indira Huilca rechaza cuestionamientos a López Chau

Por otro lado, se le consultó por los cuestionamientos hacia López Chau al haber permitido el ingreso de manifestante a la UNI, cuando fue rector, pues ello habría significado un "acto político" que lo habría beneficiado en campaña.

Al respecto, la candidata a diputada explicó que en ese momento López Chau no era candidato y que ni siquiera se encontraba inscrito a un partido.

"No se abrieron las puertas de la universidad a cualquier persona. Eran estudiantes universitarios de otras regiones. Él no obtuvo ningún beneficio. Lo único que tuvo fueron represalias de la prensa, del Congreso... yo nunca he visto que hayan atendido ni citado a un ministro del Interior con la misma rapidez sobre el tema de seguridad ciudadana", indicó.

Añadió: "Yo estuve al tanto y constato de que los que se quedaron a dormir fueron únicamente estudiantes universitarios. De la universidad de Juliaca o Cusco, por ejemplo".

Indira Huilca: "Ya no hay izquierdas ni derechas"

Finalmente, se refirió sobre la corriente ideológica de los demás partidos.

Sobre ello, manifestó que "César Acuña es muy clientelista y es parte del pacto mafioso".

En tanto, sobre los demás partidos consideró que "ya no hay temas ideológicos de por medio". "Creo que todas estas personas hacen uso de etiquetas supuestamente políticas, pero mira como trafican con sus votos dentro del Congreso. Ya veremos lo que sucede con el voto de confianza el 18".

Descartó que Raúl Noblecilla de Podemos sea cercano a ella.

