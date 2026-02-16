HOYSuscripcion LR Focus

César Acuña asegura que toda su bancada votará por la censura de José Jerí: "Confirmadísimo"

El exgobernador regional de La Libertad aseguró que APP ha acordado votar a favor de la remoción de Jerí en este próximo pleno extraordinario.

César Acuña aseguró que APP votará a favor de censurar a Jerí | Composición: LR.
César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, aseguró que su bancada votará a favor de la moción de censura que se debatirá contra el presidente José Jerí. “La decisión ya está. Vamos a apoyar la censura, confirmadísimo”, afirmó Acuña, con lo que ratificó su respaldo a la remoción del mandatario.

La moción de censura contra Jerí será debatida en el pleno extraordinario que se realizará este 17 de febrero como único punto de agenda. Si la mayoría simple del Congreso respalda la iniciativa, Jerí será destituido del cargo. Alianza para el Progreso cuenta con 17 parlamentarios en el Pleno, lo que la convierte en la segunda bancada con mayor número de integrantes, solo por detrás de Fuerza Popular.

La agrupación apepista se sumaría así a bancadas como Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú y el Bloque Democrático Popular, entre otras, que se han pronunciado a favor de la remoción. Por su parte, hasta el momento, Fuerza Popular es la única bancada que ha definido que votará en contra de la salida de Jerí del poder.

Jerí enfrenta la moción de censura por sus reuniones clandestinas con el empresario Zhihua Yang. Además, se le atribuye un presunto tráfico de influencias por la contratación de cinco mujeres en puestos con remuneraciones elevadas, luego de que estas visitaran el despacho presidencial durante su gestión.

