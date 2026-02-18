Corte de Tumbes participa en sesión ordinaria de Instancia Regional

La abogada Dalila Porras Estrada, en su condición de Secretaria Técnica de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, participó en la sesión de la Instancia Regional de Concertación de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, espacio de articulación interinstitucional orientado a fortalecer la prevención, atención y protección frente a la violencia.

Durante la jornada, se presentaron aportes técnicos para asegurar que las acciones priorizadas incorporen un enfoque centrado en la víctima, con atención oportuna, rutas claras de derivación y coordinación efectiva entre las entidades competentes, priorizando la protección de la integridad y los derechos de mujeres y personas integrantes del grupo familiar.

En el marco de la sesión, se aprobó el Programa de actividades por el Día Internacional de la Mujer, instrumento que ordena las actividades y compromisos del año, orientados a mejorar la respuesta institucional frente a la violencia, reforzar la prevención y promover un acceso real y sin barreras a los servicios de justicia y protección.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de seguir impulsando medidas concretas que acerquen la justicia a la ciudadanía y contribuyan a una atención más rápida, coordinada y efectiva frente a toda forma de violencia.