Corte de Tumbes participa en sesión ordinaria de Instancia Regional
La abogada Dalila Porras, Secretaria Técnica de la Comisión de Acceso a la Justicia, participó en la sesión de la Instancia Regional de Concertación en Tumbes sobre violencia contra la mujer.
La abogada Dalila Porras Estrada, en su condición de Secretaria Técnica de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, participó en la sesión de la Instancia Regional de Concertación de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, espacio de articulación interinstitucional orientado a fortalecer la prevención, atención y protección frente a la violencia.
Durante la jornada, se presentaron aportes técnicos para asegurar que las acciones priorizadas incorporen un enfoque centrado en la víctima, con atención oportuna, rutas claras de derivación y coordinación efectiva entre las entidades competentes, priorizando la protección de la integridad y los derechos de mujeres y personas integrantes del grupo familiar.
En el marco de la sesión, se aprobó el Programa de actividades por el Día Internacional de la Mujer, instrumento que ordena las actividades y compromisos del año, orientados a mejorar la respuesta institucional frente a la violencia, reforzar la prevención y promover un acceso real y sin barreras a los servicios de justicia y protección.
La Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de seguir impulsando medidas concretas que acerquen la justicia a la ciudadanía y contribuyan a una atención más rápida, coordinada y efectiva frente a toda forma de violencia.