Incidente de Héctor Ventura ocurrió en febrero de 2026 en Piura.

El hecho fue reportado en la página web de medios como América Televisión el 19 de abril de 2023.

Se identificó que el canal de YouTube del programa 'ATV Noticias' informó del mismo evento hace 3 años.

En el marco de las Elecciones Generales 2026 y el retorno a la bicameralidad aprobado por el Congreso de la República, comenzó a circular en Facebook un video en el que se muestra como el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, es increpado verbalmente por un ciudadano, supuestamente, en Piura. Sin embargo, tras verificar los hechos, se comprobó que este incidente no fue un hecho reciente, sino que ocurrió en abril de 2023 en la región de Tumbes.

Incidente de legislador no ocurrió en febrero de 2026 | Fuente: Facebook

Congresista es increpado por un ciudadano

A través de una búsqueda inversa de la imagen, se identificó que el canal de YouTube del programa ‘ATV Noticias’ publicó un video del mismo evento el 18 de abril de 2023. Al comparar las imágenes, se observa que el parlamentario vestía una ropa similar: camisa celeste, pantalón negro y un reloj. También se aprecian los mismos detalles cerca de él: un señor de lentes, una mototaxi, una camioneta negra y un ciudadano de gorra con polo blanco que de manera eufórica le lanza frases como “eres mentiroso”, “no defiendes al pueblo” o “fuera de aquí”.

Posteriormente, se realizó una búsqueda con términos clave como “Héctor Ventura” y “Héctor Ventura Piura”. Esto permitió ubicar diversas notas periodísticas de medios como ATV, América Televisión e Infobae, en las que se informó que el incidente ocurrió el 19 de abril de 2023 en el distrito de La Cruz, en la región Tumbes.

Según los reportes, el hecho se produjo durante la Semana de Representación, cuando el congresista Héctor Ventura buscó reunirse con manifestantes que protestaban contra la presidenta Dina Boluarte, con el objetivo de solicitar la asignación de mayores recursos para atender la emergencia causada por los fenómenos climáticos y las intensas lluvias en la zona.

El programa 'Al estilo Juliana' reportó la agresión verbal contra Ventura en 2023. Fuente: YouTube/ ATV

Ventura resultó electo por el partido Fuerza Popular, en representación de la región norteña de Tumbes, para el periodo 2021-2026 durante las elecciones generales de hace 5 años. Sin embargo, en los comicios del 12 de abril de 2026, postulará a un nuevo escaño en el Senado con el número 1 del partido naranja, luego de que la reforma legislativa del año 2024 restableciera la bicameralidad del Parlamento peruano y permitió la reelección de legisladores.

Conclusión

El video que circula en redes sociales sobre un incidente sobre el congresista Héctor Ventura no corresponde a un hecho reciente vinculado, sino a uno ocurrido en abril de 2023 en Tumbes y no en Piura. En aquella vez, el parlamentario sufrió un ataque verbal por parte de un ciudadano en el distrito de La Cruz. La verificación mediante búsqueda inversa y revisión de medios como ATV o América Televisión confirmó la fecha, el contexto y las circunstancias del suceso.

