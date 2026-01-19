Tribunal Constitucional da plazo de 60 días al MEF para establecer pago de bonos de la deuda agraria
Ministerio de Economía deberá elaborar una nueva metodología para recalcular el valor de los bonos de la deuda agraria, que datan de los años sesenta, sin perder su valuación económica.
El Tribunal Constitucional, a través de una sentencia del 1 de diciembre de 2025, ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas que en un plazo de 60 días emita un decreto supremo con una nueva metodología de actualización y un nuevo procedimiento administrativo de registro, actualización y forma de pago de los bonos de la deuda agraria. Los beneficiaros serán aquellas personas que se les expropió tierras por parte de la Dirección General de la Reforma Agraria
De esta forma, el máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mónica Burga Fernández contra los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y el procurador público del MEF por violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad.
En sus argumentos, el Tribunal Constitucional sostiene que el Ministerio de Economía incumplió con una sentencia anterior que establecía la actualización del valor de la deuda a la fecha en que fue emitido los bonos, para sostener un principio valorista. Señalan que el MEF estableció una fórmula para valorar el pago de la deuda, convirtiéndola en una indemnización "irrisoria", vulnerando la inviolabilidad de la propiedad.
"Este Tribunal Constitucional dejó en claro que la valorización de los bonos ya fue realizada al momento de la emisión de los mismos, y se mantiene vigente. En tal sentido, solo corresponde realizar la actualización de su valor. El resultado que arroje cualquier metodología debe respetar el criterio valorista y no ser nominal, de lo contrario, será confiscatorio e inconstitucional, y podrá ser anulado", sostiene la sentencia.