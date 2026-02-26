Ministro de Comercio Exterior, José Reyes, renuncia al partido político Primero La Gente | Foto: difusión | Foto: difusión

Ministro de Comercio Exterior, José Reyes, renuncia al partido político Primero La Gente | Foto: difusión | Foto: difusión

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, presentó su renuncia al partido Primero La Gente mediante una carta dirigida a su lideresa, Marisol Pérez Tello, en la que atribuyó su decisión a motivos “estrictamente personales”.

"Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y comunicar mi decisión personal e irrevocable de renunciar al partido Primero La Gente por motivos estrictamente personales, no obstante encontrarme alejado de dicha organización con anterioridad", se lee en el documento.

TE RECOMENDAMOS ¡GABINETE EN PROBLEMAS! RENOVACIÓN NO DARÁ CONFIANZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"En ese sentido, mucho agradeceré que se pueda proceder con el trámite que corresponda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, aprobado por la Resolución Nº 0108-2025-JNE, para lo cual quedo a disposición", agregan.

Su salida se produce luego de que su propia agrupación política le exigiera públicamente dejar la militancia por haber accedido a ser parte del gabinete ministerial del presidente interino José María Balcázar del partido Perú Libre.

"El gobierno de Balcázar es continuidad del pacto mafioso. Ningún militante de Primero la Gente puede ser parte de ello. José Reyes no es candidato de PLG. Le exigimos públicamente su renuncia a la militancia o será presentado el pedido de expulsión a las instancias de ética", escribieron en sus redes sociales.

Noticia en desarrollo...