Congreso decidirá futuro del gabinete de Denisse Miralles: ¿Cuándo se debatirá el voto de confianza?

Denisse MIralles tendrá que solicitar la confianza al Parlamento en los próximos 30 días | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

Denisse MIralles tendrá que solicitar la confianza al Parlamento en los próximos 30 días | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

Denisse Miralles ha sido oficializada como presidenta del Consejo de Ministros del Gobierno de José María Balcázar. Ahora, el Congreso deberá decidir si otorga o no el voto de confianza a este nuevo gabinete. Según la Constitución, la presidenta del Consejo de Ministros debe concurrir al Congreso dentro de los 30 días calendario siguientes a la asunción de sus funciones para exponer la política general del Gobierno y plantear la cuestión de confianza en nombre del gabinete.

Por lo general, la fecha de presentación de la presidenta del Consejo de Ministros ante el Congreso es coordinada a través de la Mesa Directiva del Congreso.

TE RECOMENDAMOS GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Mario Vizcarra acude a la CIDH para denunciar persecución política contra Martín Vizcarra

Para que su gabinete obtenga la confianza del Congreso, Miralles necesita el voto favorable de la mayoría simple de los parlamentarios presentes durante la sesión en la que se debata el pedido. En otras palabras, si estuvieran presentes 100 congresistas durante la votación, al menos 51 deberían votar a favor para que el gabinete obtenga la confianza.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Pero, ¿qué pasaría si no obtiene el voto favorable de la mayoría simple de los congresistas presentes? En ese caso, la confianza sería denegada por el Congreso. Ello configuraría una crisis total del gabinete, una situación constitucional en la que todos los ministros deben presentar su renuncia.

Bancadas preparan su voto para el pedido de confianza

Las bancadas ya se alistan para el próximo voto de confianza para el gabinete liderado por Denisse Miralles. Desde Renovación Popular, una de las agrupaciones con mayor número de congresistas, se ha decidido no dar el voto de confianza correspondiente para el nuevo gabinete.

A través de un comunicado, la agrupación denunció la existencia de un supuesto “pacto mafioso” que, según señaló, funcionaría desde el Congreso. Afirmó que Alianza para el Progreso y Perú Libre habrían repartido ministerios como parte de una distribución de cuotas de poder. Asimismo, sostuvo que esta presunta asignación respondería a acuerdos políticos orientados a privilegiar intereses partidarios por encima de la gestión pública.

Otras agrupaciones, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, aseguran que todavía no deciden si darán un voto a favor o en contra del nuevo gabinete.

¿Quién es Denisse Miralles? La nueva primera ministra del Perú

La economista Denisse Miralles fue nombrada presidenta del Consejo de Ministros luego de haber ejercido como titular del Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo con su hoja de vida oficial, es licenciada en Economía y posee estudios de especialización relacionados con la gestión pública y las finanzas. Su trayectoria profesional se ha enfocado principalmente en la gestión presupuestaria y en la administración de los recursos estatales.

Previo a su llegada a la Presidencia del Consejo de Ministros, Miralles desempeñó diversos cargos técnicos en el sector público vinculados a la planificación y ejecución del gasto público. Durante su gestión en el MEF, estuvo a cargo de la conducción de la política fiscal, la coordinación con instituciones del sistema financiero estatal y la formulación de propuestas presupuestales en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones generales.

Con su designación como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Miralles asume ahora la responsabilidad de liderar la coordinación del gabinete ministerial y el diálogo político con otras entidades del Estado. Su carrera ha estado orientada principalmente al ámbito económico, por lo que este nombramiento constituye su primera experiencia encabezando la articulación política del Poder Ejecutivo.