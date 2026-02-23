LO FALSO:

José María Balcazar firmó el indulto a favor de Pedro Castillo tras asumir la Presidencia.

LO VERDADERO:

José María Balcázar declaró ante la prensa que el indulto a Pedro Castillo no se encuentra en agenda.

La Presidencia de la República informó en un comunicado oficial que no está pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna.

No hay publicaciones ni anuncios oficiales que confirmen el indulto de Pedro Castillo.

Sin embargo, el abogado de Pedro Castillo presentó una solicitud formal de indulto a favor del expresidente, la cual actualmente se encuentra en evaluación.

En el contexto de la asunción al cargo de presidente del Perú de José María Balcázar, tras la censura de José Jerí Oré del puesto, se comenzó a difundir en redes sociales la versión de que tras asumir el mandato, Balcázar firmó el indulto para el expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, esta versión es falsa, ya que no hay comunicados oficiales que confirmen el indulto del exmandatario.

La versión falsa fue difundida en las redes sociales X, TikTok y Facebook. En esta última, la publicación con mayor alcance llegó a tener más de 5.500 reacciones, 1.500 comentarios y 600 compartidos.

Publicación falsa difundida en redes sociales. Fuente: Facebook.

José Balcázar declaró ante la prensa que el indulto aún no está en agenda

Radio Nacional, medio estatal, publicó un video el 18 de febrero las declaraciones de José María Balcázar durante una conferencia de prensa en el Congreso. El presidente respondió a la consulta de un periodista, quien le pidió confirmar si no iba a indultar a Pedro Castillo. Ante ello, manifestó: "No esta en la agenda de los indultos, quiero que entienda eso. No está ningún tipo de indulto por el momento. Estamos trabajando. Lo que yo sé es que el expresidente tiene un proceso penal, que siga su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos. No hay por que preocuparse de eso".

Es importante precisar que, en el pasado, Balcázar manifestó su apoyo a la propuesta de indultar a Pedro Castillo, por lo que congresistas como Martha Moyano mostraron su rechazo en conferencias brindadas tras su elección como nuevo presidente del Perú.

Por otro lado, el 19 de febrero, RPP publicó un video en el que el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, señaló que presentó una solicitud de indulto presidencial. Su declaración fue la siguiente: "Se ha presentado una solicitud de indulto presidencial en la Mesa de Partes para que de manera formal el presidente Balcázar se pronuncie. Escuche en la mañana que él dijo que no estaba en agenda, ahora está en agenda".

Pasión por el Derecho compartió la solicitud de indulto completa, en la cual Castillo señala lo siguiente: "Soy víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y al de vastos sectores de la población, constituye una persecución política bajo la apariencia de un juicio penal. Fui sentenciado a once años de prisión por el delito de «conspiración para la rebelión»".

Solicitud de Pedro Castillo aún se encuentra en evaluación

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 062-2026-JUS, que aprueba el nuevo reglamento para otorgar indultos y otras gracias presidenciales y fue publicada el 19 de febrero de 2026, el presidente de la República goza de la "gracia presidencial", facultad que le permite conceder indultos, otorgar el derecho de gracia y conmutar penas, entre otras medidas.

Asimismo, el reglamento define el indulto como la facultad del presidente de la República para perdonar total o parcialmente la pena impuesta a una persona con sentencia consentida o ejecutoriada. Esto implica que el Estado deja de ejecutar la condena de prisión o la medida de internamiento impuesta.

El indulto puede ser común o humanitario, cuando se concede por razones de salud.

Conceptos de gracia presidencial e indulto | Fuente: Resolución Ministerial N.º 062-2026-JUS

Asimismo, el documento señala que el procedimiento para solicitar gracias presidenciales, como el indulto, es promovido a iniciativa de parte, en este caso, el sentenciado. Tras ello, la Secretaría Técnica, junto con la Comisión de Gracias Presidenciales, elaborará un informe favorable o desfavorable respecto de la solicitud de indulto. Este es enviado al Despacho Presidencial para que el presidente lo tenga en cuenta; sin embargo, no es vinculante. Finalmente, el mandatario concede o deniega la gracia presidencial con libertad, independientemente de la opinión de la Comisión.

Si bien el proceso ha sido solicitado hasta la fecha de esta publicación por el abogado de Castillo, el Gobierno del Perú no ha anunciado en sus páginas oficiales que confirmen el indulto de Pedro Castillo. Por el contrario, el 20 de febrero de 2026, la página oficial de la Presidencia de la República del Perú emitió un comunicado en el cual informó que "en la agenda de la Presidencia de la República no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de personas procesada o condenada.

Comunicado del 20 de febrero de 2026 de la Presidencia de la República | Fuente: Presidencia de la República.

Conclusión:

En síntesis, en redes sociales se difundió la versión de que José María Balcázar firmó el indulto a favor del expresidente Pedro Castillo tras asumir la Presidencia del Perú. Sin embargo, esta información es falsa. El propio mandatario declaró que el indulto no se encuentra en agenda y, hasta la fecha de esta publicación, no existe anuncio oficial que confirme su otorgamiento. Si bien el abogado de Castillo presentó una solicitud formal de indulto, el procedimiento aún se encuentra en evaluación conforme al reglamento vigente.

