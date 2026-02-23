José Balcázar no anunció que su primer acto como presidente sería indultar a Pedro Castillo: video fue generado con IA

LO FALSO:

José Balcázar anuncia que su primer acto como presidente sera indultar a Pedro Castillo.

LO VERDADERO:

El video fue generado a partir de una fotografía real tomada por el Congreso de la República

Herramientas como SynthID y Hive-Moderation determinaron con un alto grado de certeza que el video fue creado con IA.

En el contexto de la elección de José María Balcázar como nuevo presidente del Perú, tras la censura de José Jerí Oré en su condición de presidente de la Mesa Directiva del Congreso y encargado de la Presidencia de la República, en redes sociales se difundió un supuesto video en el que Balcázar anunciaba que su primer acto como mandatario sería indultar al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, el video es falso: al ser analizado con diversas herramientas de detección de inteligencia artificial, los resultados indicaron que fue generado con IA.

La publicación fue difundida en TikTok, X y Facebook. En esta última red social alcanzó más de 4.100 reacciones, 730 comentarios y 680 compartidos.

Publicación falsa difundida en redes sociales | Fuente: Facebook.

Video fue generado con inteligencia artificial

Tras realizar una búsqueda inversa con las imágenes del video que motivo esta verificación, se detectó una fotografía similar difundida por el Congreso de la República y otras instituciones públicas. Luego de efectuar una consulta en el Archivo Fotográfico del Congreso de la República, aplicando los filtros “Periodo Parlamentario 2021-2026” y “Balcázar Zelada José María”, se logró ubicar la imagen que, de acuerdo con el registro, corresponde a la foto oficial del congresista, tomada el 23 de julio de 2021 en el Palacio Legislativo.

Foto oficial del congresista José María Balcázar | Fuente: Sistema de Archivo Fotográfico del Congreso de la República.

Al sospechar que el video pudo ser generado con inteligencia artificial en base a la fotografía del Congreso, Verificador de La República analizó el video con SynthID, una herramienta de Google diseñada para identificar contenidos generados con inteligencia artificial.

Es importante mencionar que, cuando una imagen es creada o editada con herramientas de IA de Google, el sistema incorpora una marca de agua imperceptible para el ojo humano mediante SynthID, la cual también puede ser detectada por ese mismo sistema. Tras el análisis, la herramienta concluyó que "los resultados indican que este video ha sido editada o generada con la inteligencia artificial de Google".

Luego, el equipo de Verificador de La República analizó el video con otras tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo concluyó que el video presentaba un 99.8% de probabilidad de haber sido generado con IA.

Fotocaptura: Hive-Moderation

Conclusión:

En síntesis, el video que circula en redes sociales en el que supuestamente José Balcázar anuncia que su primer acto como presidente será indultar a Pedro Castillo es falso. Tras llevar a cabo una búsqueda inversa y aplicar herramientas especializadas en detección de inteligencia artificial, Verificador de La República comprobó que el material fue generado digitalmente a partir de una fotografía real tomada por el Congreso de la República. Herramientas como SynthID y Hive-Moderation determinaron con un alto grado de certeza que el video fue creado con IA.

