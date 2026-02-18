HOYSuscripcion LR Focus

🚨 EN VIVO | CONGRESO escoge HOY al nuevo PRESIDENTE DEL PERÚ

Política

Ruth Luque rechaza representar al Congreso: “Toda la mafia política que han generado con las leyes prodelincuente”

La congresista descartó asumir la titularidad del Legislativo, si se diera la oportunidad, debido a la corrupción existente. Asimismo, se opone a que Maricarmen Alva sea la sucesora de Jerí por considerarla la "representante del pacto".

La candidata al Senado fue parte de 'Sin guion electoral'.
La candidata al Senado fue parte de 'Sin guion electoral'.

La congresista Ruth Luque y candidata al Senado por el partido Ahora Nación fue parte de la sección ‘Sin guion electoral’ y frente al supuesto de que ella sea la que asuma la titularidad del Legislativo, tal como se dio a entender previamente a la salida de Jerí, la congresista lo descartó rotundamente. “No quisiera ni quiero representar a este Congreso con toda la mafia política que han generado con las leyes prodelincuente, imposible”.

En tanto, la parlamentaria dijo estar en contra de que Maricarmen Alva asuma la Presidencia porque es “la representante del pacto” pese a que, como se vocea, aglutina los votos dentro del Congreso. Asimismo, manifestó que tras la destitución de José Jerí es importante analizar cómo evitamos este “ciclo constante de caídas”.

JERÍ CENSURADO: ¿QUIÉN SIGUE? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

“La ciudadanía no está dispuesta a que haya un corrupto y mentiroso en Palacio de Gobierno. Si la ciudadanía hubiera podido cerrar este Parlamento, lo hubiera hecho hace muchísimo tiempo y es que este se sostiene en la manera autoritaria en la que han legislado. Entonces, creo que hay una oportunidad de debate político sobre cómo retomar un equilibrio total de poderes y cómo no concentrar el parlamentarismo puro y duro que hoy se ha generado”, indicó Luque.

