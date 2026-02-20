El hospital Sergio Bernales es administrado por el Ministerio de Salud. | Defensoría del Pueblo

Una grave denuncia realizó la Defensoría del Pueblo el 20 de febrero al alertar que las cámaras frigoríficas para la conservación de cadáveres en el Hospital Nacional Sergio Bernales se encuentran inoperativas desde hace varios meses por falta de mantenimiento. El hecho fue revelado luego de que personal de la institución visitara las instalaciones del nosocomio, ubicado en el distrito de Comas.

Según la entidad, durante la tarea de supervisión, trabajadores del mortuorio indicaron que, si los equipos no son recuperados inmediatamente, los cuerpos de los fallecidos podrían ingresar a un estado de descomposición, agravando la situación actual.

Acciones inmediatas

Ante ello, el organismo recomendó a las autoridades del hospital que se disponga a la brevedad del presupuesto para el mantenimiento respectivo de las unidades de refrigeración y que se adopten las medidas preventivas necesarias.

Asimismo, instaron al Ministerio de Salud, que administra el centro hospitalario, a llevar a cabo acciones que garanticen la operatividad de las cámaras que están diseñadas especialmente para almacenar restos humanos a bajas temperaturas.

