Economía

Gerardo López, exviceministro de Jerí, jura como nuevo ministro de Economía: perfil y hoja de vida

Gerardo López fue viceministro de Economía durante el gobierno de Jerí y un año antes, exjefe de Sunat.

Gerardo López juró como nuevo ministro de Economía
Gerardo López juró como nuevo ministro de Economía

Gerardo López Gonzáles juró como el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas en reemplazo de Denisse Miralles, quien ahora asumió como jefa del Gabinete Ministerial. López fue viceministro de Economía durante el régimen de José Jerí.

Gerardo López Gonzales es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Hacienda Pública y Administración por el Instituto de Estudios Fiscales de España. Tiene estudios de posgrado en gerencia tributariaderecho tributario, derecho administrativo y habilidades directivas.

En marzo del 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte, Gerardo López Gonzales fue designado superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) hasta octubre de ese año.

Antes de su designación, se venía desempeñando como Intendente Nacional de Gestión de Procesos. También fue consultor, durante el 2021, del Departamento de Asuntos Fiscales en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

