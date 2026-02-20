HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Julio Chávez, presidente de Acción Popular es sentenciado por omitir denuncia de coima cuando era alcalde de SMP

El actual líder de Acción Popular, Julio Chávez, recibió una condena de 2 años y 8 meses de prisión suspendida e inhabilitación para ejercer cargo público tras no denunciar que un funcionario de la Municipalidad de SMP pidió US$70.000 a un empresario para reabrir un terminal terrestre.

El líder de Acción Popular fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión suspendida por omitir denunciar pedido de coima en SMP. Foto: difusión
El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, fue sentenciado en primera instancia a 2 años y 8 meses de pena privativa de libertad suspendida por el delito de omisión de denuncia. La decisión corresponde al Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte. El caso se remonta a su gestión como alcalde de San Martín de Porres, cuando no informó a las autoridades sobre un pedido de coima realizado por un funcionario municipal.

Según la investigación fiscal, el entonces servidor edil Plácido Ayala exigió al dueño de la empresa Flores Hermanos el pago de US$70.000. A cambio, ofreció gestionar la reapertura de un terminal terrestre en el distrito. El empresario alertó al propio alcalde y le hizo escuchar un audio que registraba la conversación. Pese a ese conocimiento directo, Julio Chávez no formalizó denuncia alguna.

El Ministerio Público acreditó que el exalcalde no levantó acta, no elaboró informe interno ni solicitó de manera oficial el audio como evidencia. Tampoco activó los canales institucionales que exige la normativa municipal, como la Ley Orgánica de Municipalidades y los reglamentos internos. Para la Fiscalía, esa omisión fue deliberada y vulneró su deber funcional de cautelar los intereses de la comuna.

Como parte de la sentencia, Julio Chávez quedó inhabilitado para ejercer cargo público por dos años y deberá pagar S/ 2000 por concepto de reparación civil. En el mismo caso, el despacho del fiscal Jorge Mauro García Juárez obtuvo en 2025 una condena contra Plácido Ayala por tráfico de influencias simulado. El exfuncionario recibió 3 años y 10 meses de pena efectiva, luego convertida en 200 jornadas de trabajo comunitario, además de una inhabilitación de más de ocho años y el pago de S/ 4500 al Estado.

