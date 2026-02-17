Yonhy Lescano NO lidera sondeo de opinión pública en Puno: entidad que lo realizó no está avalada por el JNE

LO FALSO:

Yonhy Lescano lidera la tendencia de intención de voto en Puno para las elecciones generales de 2026.

LO VERDADERO:

La entidad a la que se le atribuye el sondeo, Encuesta Perú, no pertenece al Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, por lo que no tiene permiso oficial para difundir este tipo de resultados.

La entidad a la que se le adjudica el sondeo, Encuesta Perú, no cuenta con un registro RUC en la Sunat.

En redes sociales se ha difundido una encuesta que sitúa a Yonhy Lescano en el primer lugar de intención de voto en Puno con vista a las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, al verificar a Encuesta Perú —entidad a la que se atribuye el estudio— en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, que es el padrón oficial de empresas habilitadas para difundir sondeos electorales en el país, no se encontró reporte alguno. Tampoco se obtuvo información al consultar por su número de RUC en la Sunat, lo que pone en duda la autenticidad de los datos difundidos.

Detalles del contenido viralizado en redes sociales

En Facebook circula una encuesta que posiciona a Yonhy Lescano, candidato a la presidencia por Cooperación Popular, en el primer lugar de intención de voto en Puno con 18%, seguido de Alfonso López Chau de Ahora Nación con 13% y Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras con 8%.

Encuesta viralizada en redes sociales. | Foto: Facebook

Una de las publicaciones más virales, difundida el pasado 14 de febrero, acumula más de 1.5 mil reacciones, 2.2 mil comentarios y 220 compartidos.

Publicación viral compartida en redes sociales. | Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

Tras realizar una búsqueda de Encuesta Perú, a quien se le atribuye el sondeo, en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que autoriza a empresas o individuos a realizar y publicar encuestas electorales y estudios de opinión en base a la Resolución N.º 0107-2025-JNE, se constató que la entidad no figura como inscrita.

Por tanto, al no estarlo, no cuenta con autorización oficial para publicar resultados de sondeos en el país.

El término ‘Encuesta Perú’ no aparece en la búsqueda del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. | Foto: Jurado Nacional de Elecciones

De igual manera, se realizó una búsqueda en la página web de la Sunat. Tampoco se halló respuesta.

El término ‘Encuesta Perú’ no aparece en el registro de búsqueda RUC de la Sunat. | Foto: Sunat

Conclusión

En síntesis, un sondeo en redes sociales atribuido a Encuesta Perú afirma que Yonhy Lescano es líder en preferencias de Puno para las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, dicha entidad no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, el listado oficial de entidades autorizadas para publicar sondeos electorales y encuestas de opinión. Además, su RUC no figura en la Sunat. Por tales motivos, el contenido difundido carece de fundamentos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.