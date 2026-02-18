HOYSuscripcion LR Focus

Política

Lescano arremete contra el Congreso y exige investigaciones contra Jerí

Tras la censura, el candidato presidencial responsabilizó al Parlamento por la crisis política y alertó sobre la necesidad de garantizar elecciones transparentes.

Lescano dice que el Congreso es el culpable tras la nueva crisis política. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República
El candidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, cuestionó con severidad al Congreso luego de la censura de José Jerí. Afirmó que la medida resulta insuficiente y demandó que se impulsen investigaciones por los presuntos delitos cometidos durante la gestión del exmandatario.

Durante su pronunciamiento en Calca (Cusco), sostuvo que el Parlamento tiene responsabilidad directa en la actual coyuntura política, al haber respaldado previamente a Jerí. Consideró que la censura constituye una rectificación tardía frente al descontento ciudadano.

Asimismo, calificó la gestión del censurado presidente como perjudicial para la imagen del país y señaló que la crisis institucional afecta la estabilidad del Perú a nivel internacional.

En otro momento, Lescano advirtió sobre un posible riesgo de irregularidades en las próximas elecciones y pidió reforzar las garantías democráticas. Finalmente, aseguró que continuará recorriendo el país y exhortó a la población a mantenerse vigilante frente a lo que denominó mafias en el poder.

