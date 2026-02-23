HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

JNE lanza canción oficial de las Elecciones 2026: "Un voto de esperanza"

Está compuesta por Juan Carlos Fernández Valdivia e interpretada por Erick Vladimir García Vázquez.

JNE lanza "Un voto de esperanza": canción oficial de las Elecciones 2026
JNE lanza "Un voto de esperanza": canción oficial de las Elecciones 2026

A poco más de un mes de las Elecciones 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó la canción oficial de estos comicios. Durante una conferencia de prensa donde se brindó detalles del cronograma electoral y debate presidencial, la institución dio a conocer la canción con una coreografía realizada por jóvenes de entre 19 y 21 años.

La canción se titula "Un voto de esperanza" y busca concientizar sobre la responsabilidad de brindar un voto informado.

Está compuesta por Juan Carlos Fernández Valdivia e interpretada por Erick Vladimir García Vázquez.

"El 12 de abril no es solo una fecha en el calendario. Es tu voz, tu futuro, tu derecho a elegir. No creas todo lo que ves. Todos queremos la verdad. Cada paso cuenta. Cada decisión pesa. Cuando eliges informado el país progresa", dice la letra.

Además, se presentó el videoclip de la canción, el cual incluye al inicio varios videos que hacen notar que esta será la primera vez que muchos jóvenes votarán por primera vez.

La interpretación se realizó pocos minutos antes de que concluyera la ceremonia oficial, en la que el titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, anunció que los debates presidenciales estarán divididos en dos etapas: la primera se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de marzo, y la segunda el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. En cada fecha intervendrán 12 postulantes, quienes serán agrupados mediante sorteo.

Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo en vivo y qué candidatos participarán

El ciclo de debate presidencial de las Elecciones Generales 2026 en el Perú ya tiene fechas y horarios oficiales definidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Fechas del ciclo de debates:

  • Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo de 2026
  • Segunda jornada: 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2026

Hora de inicio: cada sesión está programada para comenzar a las 8.00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima.

Si te estás preguntando dónde ver en vivo el debate presidencial 2026, El evento será transmitido por JNE Media (canales oficiales y plataformas digitales) y cada sesión durará aproximadamente 2 h 30 min.

Link Canal de Youtube JNE click AQUÍ

