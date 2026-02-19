HOYSuscripcion LR Focus

Lluvias en Perú EN VIVO: huaicos y desbordes dejan 2 muertos en Arequipa
Política

Politólogo español analiza la sucesión presidencial en Perú: “No es una crisis, esto es un sistema”

El analista político Alán Barroso sostuvo que el Perú está “perfectamente gobernado”, pero no necesariamente por quienes ocupan la Presidencia. Además, descarta que en nuestro país haya una crisis, ya que, según comentó, solo la sufren la clase trabajadora y los más pobres.


El activista advierte de un “poder” real en Perú tras constantes cambios de mandatario.
El politólogo español Alán Barroso volvió a hacer un análisis de la coyuntura política peruana luego de que el país alcanzara recientemente su octavo presidente en diez años, tras la destitución de José Jerí, un hecho que vuelve a poner en evidencia la inestabilidad en el Ejecutivo.

No es una crisis, esto es un sistema”, afirmó al analizar la sucesión constante de mandatarios. Según explicó el activista, el patrón se repite con una lógica que va más allá de los escándalos políticos. “¿Y si la inestabilidad constante no es el problema? ¿Y si la inestabilidad es precisamente la solución? ¿La solución de quién? De los que realmente mandan”, cuestionó.

Barroso sostuvo así que los presidentes cambian, pero el poder real permanece. “Hay un nombre que sirve para esto, aunque nadie lo utilice en los telediarios, y es la dictadura de los que no salen en las fotos, los que no se presentan en las elecciones, los que no dan ruedas de prensa, los grandes grupos económicos que controlan los medios, los conglomerados mineros, los operadores financieros, los poderes que llevan décadas tejiendo su influencia sobre el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y los partidos, que en Perú son más bien franquicias electorales al servicio de intereses privados antes que organizaciones con ideología clara”, concluyó y reiteró que, a diferencia de los presidentes, son estos actores “los que siguen mandando y no caen nunca”.

Para el analista político, esta dinámica ya se había visto en gestiones anteriores, ya que cuando un mandatario se convierte en un problema político o deja de ser funcional, es removido. “Un presidente que dura cuatro meses no tiene tiempo de construir absolutamente nada”, enfatizó y señaló que esa fragilidad impide reformas de fondo.

En contraste, destacó que la economía en nuestro país mantiene cierta estabilidad. Recordó, por ejemplo, que el Banco Central lleva dos décadas bajo la misma dirección, mientras que los presidentes y ministros cambian con rapidez. “Las mineras siguen extrayendo, los agronegocios exportan y las grandes fortunas siguen creciendo. Pero el pueblo peruano sigue esperando que alguno de esos ocho presidentes y al que esté por venir, el noveno o el undécimo, le traiga algo diferente a lo de siempre, que es más de lo mismo”, apuntó.

Finalmente, el español dejó una frase que resume su postura sobre el momento político del país: “La gran mentira es que Perú está en crisis. Puede estar en crisis la clase trabajadora, los que están en peor situación, los más pobres están en crisis... Pero Perú está perfectamente gobernado, solo que no lo gobiernan los presidentes y desde luego tampoco gobiernan aquellos que sí mandan, pensando en los intereses del pueblo, de la clase trabajadora, de los peruanos y las peruanas…”, argumentó y dijo que mientras no cambie esa estructura, el ciclo de presidentes breves podría repetirse.

