Cayó José Jerí: ¿Qué sigue? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

RMP acusa al Congreso por la crisis presidencial: “No pueden sostener a presidentes que son muy mal elegidos por ellos mismos”

La periodista cuestionó la debilidad del Legislativo al mantener presidentes escogidos por el mismo Parlamento. En tanto, afirmó que Maricarmen Alva es la favorita para suceder a Jerí debido a que tiene la entera confianza de Keiko, Acuña y López Aliaga.

La conductora de 'Sin guion' asegura que se ha destruido la institución presidencial. Foto: composición LR
La conductora de 'Sin guion' asegura que se ha destruido la institución presidencial. Foto: composición LR

Rosa María Palacios en su programa del día de hoy partió comentando la esperada censura a José Jerí de parte del Congreso y explicó así el porqué nos vamos por el octavo mandatario en los últimos diez años. Según la periodista, esto se debe a que la institución presidencial en el país se encuentra “destruida” y, asimismo, los mecanismos diseñados por la Constitución para resolver este conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo

“El conflicto se ha resuelto a favor del Legislativo, pero de un Legislativo a su vez también débil, que no puede sostener a presidentes que son muy mal elegidos por el propio Congreso”, manifestó Palacios.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Y en cuanto al próximo reemplazo de José Jerí, pese a que existen cuatro alternativas (Héctor Acuña, María del Carmen Alva, Edgard Reymundo y José Balcázar), la conductora afirmó que “la favorita es Maricarmen Alva, aun cuando la izquierda no va a votar por ella”. No obstante, recordó que la expresidenta del Congreso ha sido fuertemente cuestionada tras lanzar frases racistas, clasistas y acusaciones de “terruqueo” contra los protestantes.

“Ella ha manipulado al Congreso para lograr el TC y el defensor del pueblo que hoy tenemos… todas son obras de la gestión de María del Carmen Alva”, señaló la periodista y agregó que, pese a que en un principio las bancadas no habrían estado de acuerdo con esto, ya vienen “negociando” el repartirse los “ministerios, contratos, clientelas” y demás en función de sus intereses.

“Yo se los dije, ustedes no me dejarán mentir, desde enero, que la única que puede suceder a Jerí y que tiene los votos es Maricarmen Alva, porque pertenece a un partido que no postula a nada y, por otro lado, ya fue presidenta del Congreso y es de la confianza de Keiko y de Acuña… y obviamente es de la requeteconfianza de Rafael López Aliaga. Con esos tres partidos, tiene los votos”, reiteró la conductora de ‘Sin guion’ y deslizó además que al armar su gabinete, Alva podría incluir a Manuel Merino.

