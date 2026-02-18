RMP acusa al Congreso por la crisis presidencial: “No pueden sostener a presidentes que son muy mal elegidos por ellos mismos”

Rosa María Palacios en su programa del día de hoy partió comentando la esperada censura a José Jerí de parte del Congreso y explicó así el porqué nos vamos por el octavo mandatario en los últimos diez años. Según la periodista, esto se debe a que la institución presidencial en el país se encuentra “destruida” y, asimismo, los mecanismos diseñados por la Constitución para resolver este conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo.

“El conflicto se ha resuelto a favor del Legislativo, pero de un Legislativo a su vez también débil, que no puede sostener a presidentes que son muy mal elegidos por el propio Congreso”, manifestó Palacios.

Y en cuanto al próximo reemplazo de José Jerí, pese a que existen cuatro alternativas (Héctor Acuña, María del Carmen Alva, Edgard Reymundo y José Balcázar), la conductora afirmó que “la favorita es Maricarmen Alva, aun cuando la izquierda no va a votar por ella”. No obstante, recordó que la expresidenta del Congreso ha sido fuertemente cuestionada tras lanzar frases racistas, clasistas y acusaciones de “terruqueo” contra los protestantes.

“Ella ha manipulado al Congreso para lograr el TC y el defensor del pueblo que hoy tenemos… todas son obras de la gestión de María del Carmen Alva”, señaló la periodista y agregó que, pese a que en un principio las bancadas no habrían estado de acuerdo con esto, ya vienen “negociando” el repartirse los “ministerios, contratos, clientelas” y demás en función de sus intereses.

“Yo se los dije, ustedes no me dejarán mentir, desde enero, que la única que puede suceder a Jerí y que tiene los votos es Maricarmen Alva, porque pertenece a un partido que no postula a nada y, por otro lado, ya fue presidenta del Congreso y es de la confianza de Keiko y de Acuña… y obviamente es de la requeteconfianza de Rafael López Aliaga. Con esos tres partidos, tiene los votos”, reiteró la conductora de ‘Sin guion’ y deslizó además que al armar su gabinete, Alva podría incluir a Manuel Merino.