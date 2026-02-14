HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

"José Jerí se tiene que ir": Marisol Pérez Telle asegura que se conseguirán los votos para la salida del mandatario interino

La candidata presidencial por Primero la Gente sostuvo que José Williams sería un reemplazo adecuado para Jerí en el puesto de presidente interino.

Pérez Tello también recordó la denuncia que tiene José Jerí por abuso sexual. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República
Pérez Tello también recordó la denuncia que tiene José Jerí por abuso sexual. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República

"Jose Jerí se tiene que ir. Representa lo peor de la sociedad peruana. No al Perú, pero sí al Congreso", afirmó la candidata presidencial por Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, tras ser consultada por el actual mandatario interino durante su paso por Piura.

"Nunca tuvo que ser el presidente del Congreso. Ya se sabía de la denuncia que tenía ligada al tema de abuso sexual, el manejo de sus redes sociales que lo revelaba como un hombre poco respetuoso de la mujer o conductas en la comisión de presupuesto ligadas a lobbys", aseveró la candidata.

En esa línea, sostuvo que para el martes de la próxima semana ya se habrían conseguido los votos suficientes en el hemiciclo para su salida. En esa línea, señaló al candidato presidencial por Avanza País y actual parlamentario José Williams como un congresista que podría ocupar el puesto de José Jerí.

"Hay personas en el Congreso que podrían cumplir ese rol, ellas deberían ser capaces de renunciar a lo que sea que estén haciendo. (José) William ya fue presidente del Congreso y no lo hizo mal. Es un hombre sereno y está en un partido que no representa sus valores", aseguró Pérez Tello.

Mala práctica política

La postulante se refirió a la dimisión de Miguel del Castillo, fundador y candidato de Primero la Gente, tras conocerse que casi medio millón de soles de la franja electoral del partido fue a parar a Nativa Televisión, empresa de su propiedad.

"Sobre el señor Miguel del Castillo, es una manifestación más de la mala política que se infiltra en los partidos para favorecerse. Si no conoces la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, no tienes espacio en este lugar. Traicionó nuestra confianza y asignó recursos unilateralmente", sentenció.

