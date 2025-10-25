HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP
Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     
Mundo

Madagascar despoja de su nacionalidad al presidente depuesto Andry Rajoelina tras el golpe militar

Andry Rajoelina, quien huyó de Madagascar tras el golpe militar, perdió su nacionalidad malgache debido a que había adquirido la francesa en 2014, por lo que no podrá postularse en futuras elecciones.

Se desconoce el paradero actual de Andry Rajoelina, el antiguo presidente de Madagascar.
Se desconoce el paradero actual de Andry Rajoelina, el antiguo presidente de Madagascar. | Foto: AFP

El nuevo gobierno de Madagascar despojó al presidente depuesto Andry Rajoelina de su nacionalidad malgache mediante un decreto, según informaron medios locales. La medida se produce diez días después del golpe militar que lo obligó a huir del país.

El derrocamiento de Rajoelina, quien abandonó la nación insular del este de África sin revelarse a dónde, se produjo luego de un movimiento de protesta iniciado por jóvenes el 25 de septiembre por la falta de agua y electricidad.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

lr.pe

No podrá postular en futuras elecciones

La decisión adoptada por el nuevo gobierno de Madagascar implica que Andry Rajoelina no podrá postularse en futuras elecciones; es decir, en caso de regresar al país, ya no tendrá la posibilidad de intentar ser presidente nuevamente.

El decreto, publicado en el boletín oficial, establece que se revoca la nacionalidad malgache de Andry Rajoelina porque adquirió la de Francia en 2014. La prensa local compartió fotografías del documento en internet.

La cadena francesa RFI aseguró que pudo confirmar la emisión del documento con el entorno del nuevo primer ministro de Madagascar, Herintsalama Rajaonarivelo, quien firmó la orden.

El decreto cita leyes que estipulan que un malgache que adquiera voluntariamente una nacionalidad extranjera pierde su condición de ciudadano de Madagascar.

PUEDES VER: El presidente de Madagascar huye del país tras el apoyo de los soldados a las protestas de la Generación Z

lr.pe

La nacionalidad francesa de Andry Rajoelina causó un escándalo cuando se reveló antes de las elecciones de noviembre de 2023, casi 10 años después de que se le concediera.

El político de 51 años huyó de Madagascar después de que el coronel del ejército Michael Randrianirina dijera el 11 de octubre que su unidad militar CAPSAT se negaría a cumplir las órdenes de reprimir el movimiento de protesta.

Michael Randrianirina tomó posesión como presidente de Madagascar el 14 de octubre, prometiendo elecciones en un plazo de dos años.

Notas relacionadas
El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

LEER MÁS
El presidente de Madagascar huye del país tras el apoyo de los soldados a las protestas de la Generación Z

El presidente de Madagascar huye del país tras el apoyo de los soldados a las protestas de la Generación Z

LEER MÁS
EE. UU. pide una solución pacífica tras la toma del poder por militares en Madagascar

EE. UU. pide una solución pacífica tras la toma del poder por militares en Madagascar

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025