Madagascar despoja de su nacionalidad al presidente depuesto Andry Rajoelina tras el golpe militar

Se desconoce el paradero actual de Andry Rajoelina, el antiguo presidente de Madagascar. | Foto: AFP

El nuevo gobierno de Madagascar despojó al presidente depuesto Andry Rajoelina de su nacionalidad malgache mediante un decreto, según informaron medios locales. La medida se produce diez días después del golpe militar que lo obligó a huir del país.

El derrocamiento de Rajoelina, quien abandonó la nación insular del este de África sin revelarse a dónde, se produjo luego de un movimiento de protesta iniciado por jóvenes el 25 de septiembre por la falta de agua y electricidad.

No podrá postular en futuras elecciones

La decisión adoptada por el nuevo gobierno de Madagascar implica que Andry Rajoelina no podrá postularse en futuras elecciones; es decir, en caso de regresar al país, ya no tendrá la posibilidad de intentar ser presidente nuevamente.

El decreto, publicado en el boletín oficial, establece que se revoca la nacionalidad malgache de Andry Rajoelina porque adquirió la de Francia en 2014. La prensa local compartió fotografías del documento en internet.

La cadena francesa RFI aseguró que pudo confirmar la emisión del documento con el entorno del nuevo primer ministro de Madagascar, Herintsalama Rajaonarivelo, quien firmó la orden.

El decreto cita leyes que estipulan que un malgache que adquiera voluntariamente una nacionalidad extranjera pierde su condición de ciudadano de Madagascar.

La nacionalidad francesa de Andry Rajoelina causó un escándalo cuando se reveló antes de las elecciones de noviembre de 2023, casi 10 años después de que se le concediera.

El político de 51 años huyó de Madagascar después de que el coronel del ejército Michael Randrianirina dijera el 11 de octubre que su unidad militar CAPSAT se negaría a cumplir las órdenes de reprimir el movimiento de protesta.

Michael Randrianirina tomó posesión como presidente de Madagascar el 14 de octubre, prometiendo elecciones en un plazo de dos años.