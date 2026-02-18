Acción Popular anuncia apoyo a María del Carmen Alva para ser la presidenta interina en reemplazo de José Jerí | Composición LR | Composición LR

Acción Popular anunció que respaldará la candidatura de María del Carmen Alva para asumir la presidencia interina de la República del Perú, en reemplazo de José Jerí, tras la censura aprobada por el Pleno extraordinario del Parlamento.

“Acción Popular expresa su firme respaldo a la candidatura de la señora María del Carmen Alva para asumir la presidencia del Congreso de la República, convencidos de que su trayectoria, liderazgo y compromiso con los valores acciopopulistas garantizan una conducción responsable en este momento crucial para la nación", se lee.

“Reafirmamos nuestra vocación democrática y nuestro compromiso con el Perú; sabremos estar a la altura de esta responsabilidad histórica, contribuyendo a la defensa del orden constitucional y al fortalecimiento de las instituciones de la República", agregan.

El próximo presidente interino de la República saldrá de entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Edgar Reymundo y José María Balcázar, luego de cerrarse el plazo de inscripción de postulaciones para presidir la Mesa Directiva del Congreso de la República del Perú. La elección del sucesor de José Jerí se realizará este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m., durante una sesión extraordinaria del Pleno.

Es importante mencionar que la gestión de Maricarmen Alva al frente del Congreso de la República del Perú registró en 2022 un 77% de desaprobación, de acuerdo con una encuesta difundida en mayo de ese año, el nivel más alto de rechazo durante su periodo. Cuando asumió el cargo en julio de 2021, la aprobación rondaba el 34%. Con el transcurso de los meses, la valoración negativa se incrementó de manera sostenida: en diciembre de 2021 ya superaba el 68%, en febrero de 2022 alcanzó el 73% y en mayo llegó al 77%, mientras que solo el 16% respaldaba su desempeño.

El desgaste no se reflejó únicamente en los números. Su presidencia estuvo marcada por una relación confrontacional con el gobierno de Pedro Castillo. Desde el inicio de la legislatura promovió una agenda de control político que incluyó interpelaciones y censuras a ministros, lo que llevó al oficialismo a acusarla de alentar intentos de vacancia presidencial.

La deteriorada imagen del Parlamento profundizó el escenario. En mayo de 2022, el Congreso alcanzaba un 87% de desaprobación, percepción a la que quedó asociada su figura. Su gestión concluyó en medio de un clima de marcada desconfianza ciudadana hacia el Legislativo.