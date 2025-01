Fiscalía presenta denuncia constitucional contra 7 congresistas: viajaron a fiesta con pasajes pagados por el Congreso

La Fiscalía a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales presentó la denuncia constitucional contra los congresistas Kira Alcarraz, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga, Jorge Zeballos y Diego Bazán, por ser los presuntos autores del delito de peculado doloso, al haber viajado el pasado 11 de febrero de 2023 a la ciudad de Trujillo en los que habrían utilizado boletos aéreos financiados por el Congreso de la República para asistir a la celebración del cumpleaños del legislador Diego Alonso Bazán Calderón de Avanza País.

Además, la denuncia constitucional se extiende a la congresista Rosangella Barbarán de Fuerza Popular, por ser presunta autora del delito de peculado doloso en grado de tentativa al intentar viajar por la misma razón de asistir a la celebración del cumpleaños, aunque finalmente desistió por "motivos personales".

Dicho viaje le costó al estado 976.78 soles por cada parlamentario; es decir, en total se gastó 5860.68 soles por todos los parlamentarios El Ministerio Público argumenta que de comprobarse, sería una clara violación del uso de los recursos del estado, ya que el viaje no habría estado relacionado para hacer cumplimiento de alguna de las funciones del la labor legislativa. Los congresistas intentaron justificar su viaje con "la semana de representación", pese a que varios de ellos no habían sido electos por la región en mención.

Este hecho se dio a conocer cuando los familiares del parlamentario Bazán Calderón subieron fotos de la celebración del cumpleaños a sus redes sociales en las que se podía observar a los congresistas en la celebración, incluso estuvieron los legisladores Alejandro Cavero y Norma Yarrrow; ambos del partido Avanza País. Sin embargo, ellos no estuvieron en la lista de los pasajes que fueron pagados por el Parlamento, sino que asistieron solventados por sus propios medios. Este medio revisó los gastos registrados a aprobar por la Mesa Directiva y se comprobó que Alcarraz, Barbarán y Alva sí tramitaron el pago de viajes a Trujillo.

Comunicado de Fiscalía. Foto: X

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte rechaza dictadura de Maduro y reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela

Congresistas dijeron que "fueron a trabajar"

La congresista Patricia Chirinos de Avanza País y María del Carmen Alva de Acción Popular fueron consultadas en aquella oportunidad por este viaje e intentaron justificarse diciendo que se encontraban en "semana de representación"; sin embargo, la semana de representación correspondiente para el mes de febrero de ese entonces estaba programado para el lunes 20 al 24 de febrero, y el viaje fue del 11 al 13 del mismo mes.

Por su parte, la congresista Kira Alcarraz de Somos Perú, aceptó que asistió al viaje pero se excusó diciendo que luego de eso recorrió cinco ollas comunes en la ciudad de Trujillo. "He viajado obviamente con el presupuesto, sí, pero fue porque tenía una agenda. Y eso salió al momento porque justamente me comunicaron que había colegas ahí. El congresista Enrique Alva me dijo que es el santo del congresista Bazán y estábamos cerca", indicó a la prensa en aquella oportunidad.

A su vez, el congresista Edward Málaga del Partido Morado señaló que este viaje a Trujillo formaba parte de "prácticas de su despacho" y también aseguró encontrarse en semana de representación. Asimismo, dijo que durante los días de su permanencia en esa ciudad concretó algunas reuniones con representantes estudiantiles y autoridades de esa localidad. Además, dio a conocer una nota aclaratoria en la que no menciona su asistencia a la fiesta de Bazán y señala que "lo que haga con su tiempo libre no debe alimentar agendas políticas".