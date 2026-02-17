RMP a grupos que intentan sostener a Jerí: “El pueblo se dará cuenta de por qué no podemos votar por los que están en el Congreso”

Rosa María Palacios en la última edición de ‘Sin guion’ comentó, a propósito de las mociones de censura que se vienen debatiendo contra José Jerí en el pleno extraordinario de hoy martes 17, el hecho de que tanto el fujimorismo como el cerronismo pretendan mantener al presidente en su cargo.

“A eso van a jugar hoy mientras se discute la prueba de disfunción eréctil, del presidente de la republica que participó en un acto de violación. Si los señores candidatos presidenciales creen que lo pueden sostener de acá hasta el 12 de abril, bien por ustedes, y por nosotros mejor porque el pueblo se dará cuenta claramente de por qué no podemos votar por los partidos que están en el Congreso”, señaló la conductora.

Por otra parte, la periodista se refirió a la reciente revelación de un documento que presentó el coinvestigado en la denuncia por violación sexual que involucró al mandatario, en el que pidió practicar un examen biológico a una prenda para establecer si Jerí estuvo en la habitación donde la agraviada despertó tras el presunto abuso. Sin embargo, se presume que la Fiscalía no incorporó esa pericia dentro de la investigación.

“Es evidente que el señor Marco Antonia Cardoza en este escrito no se está exculpando él, pero lo que está diciendo es que él no estuvo solo, y que tiene un conocimiento pleno de los hechos que ocurren en esa habitación, porque no tendría cómo saber que el señor José Jerí tiene un problema de salud, y lo sabe. Pero ¿qué hizo Tomás Aladino Gálvez con esto? Lo desapareció, nunca lo atendió y luego en agosto Jerí fue exculpado”, indicó Rosa María Palacios y pidió que se tenga en consideración esto a la hora de votar las mociones de censura.

Cabe agregar que el presidente Jerí ha salido en defensa de las mujeres que fueron vistas saliendo de Palacio tras visitarlo a altas horas de la noche y argumenta que ellas eran parte de distintos operativos, pese a que se conoce que todas acabaron con contrataciones irregulares.

“No es una conducta muy digna del presidente habida cuenta de los antecedentes que tenía, y ese es el problema. Jerí llega a la Presidencia de la República con una denuncia por violación sexual archivada de la que no nos habían contado todo y en la que había mucho más por investigar, pero no se investigó. Y pueden investigarse nuevos hechos… con una conducta en redes sociales francamente patológica, ¿no? Hay decenas de tuits de Jerí desde el 2011 en adelante con toda clase de contenido sicalíptico y morbosón, y luego le encuentran 700 cuentas de Onlyfans a las que sigue. Y tenía pendiente una terapia, que no hizo nunca”, cuestionó de manera rotunda la conductora.