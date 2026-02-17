José Jerí: Congreso admite la moción de censura contra el presidente e iniciará el debate
La primera mocion de censura presentada obtuvo 71 votos a favor, 18 votos en contra y cuatro abstenciones de parte de los congresistas.
El Congreso de la República, en pleno extraordinario, aprobó iniciar el debate de la moción de censura contra el presidente José Jerí. La mocion obtuvo 71 votos a favor, 18 votos en contra y cuatro abstenciones. Desde la Mesa Directiva, se dispuso que se voten todas las mociones de censura presentadas contra Jerí. En total, son siete las mociones que se votarán.
