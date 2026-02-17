HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí: Congreso admite la moción de censura contra el presidente e iniciará el debate

La primera mocion de censura presentada obtuvo 71 votos a favor, 18 votos en contra y cuatro abstenciones de parte de los congresistas.

Moción de censura contra José Jerí será debatida | Composición: LR.
Moción de censura contra José Jerí será debatida | Composición: LR.

El Congreso de la República, en pleno extraordinario, aprobó iniciar el debate de la moción de censura contra el presidente José Jerí. La mocion obtuvo 71 votos a favor, 18 votos en contra y cuatro abstenciones. Desde la Mesa Directiva, se dispuso que se voten todas las mociones de censura presentadas contra Jerí. En total, son siete las mociones que se votarán.

Noticia en desarrollo...

