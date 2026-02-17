José Jerí: Congreso admite la moción de censura contra el presidente e iniciará el debate

Moción de censura contra José Jerí será debatida | Composición: LR.

Moción de censura contra José Jerí será debatida | Composición: LR.

El Congreso de la República, en pleno extraordinario, aprobó iniciar el debate de la moción de censura contra el presidente José Jerí. La mocion obtuvo 71 votos a favor, 18 votos en contra y cuatro abstenciones. Desde la Mesa Directiva, se dispuso que se voten todas las mociones de censura presentadas contra Jerí. En total, son siete las mociones que se votarán.

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026