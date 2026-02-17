HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
Política

Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

Los candidatos serán propuestos entre los congresistas hasta hoy 17 de febrero a las 6 de la tarde. El miércoles 18, también a las 6 de la tarde, se debatirá y votará al nuevo mandatario.

Rospigliosi llamó a que se presenten candidatos para reemplazar a Jerí | Foto: composición LR
Rospigliosi llamó a que se presenten candidatos para reemplazar a Jerí | Foto: composición LR

José Jerí ha sido removido y con ello se pasará a elegir a un nuevo mandatario. Con ello, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), ha indicado que hasta hoy, 17 de febrero, a las 6 de la tarde, los candidatos podrán presentar su postulación. Tras ello, mañana 18 de febrero, también a las 6 de la tarde, se debatirá y votará al nuevo presidente del Perú.

Hasta entonces, el puesto del presidente del Perú quedará vacante. Distintos nombres hasta el momento son voceados como reemplazantes de Jerí. Entre ellos: Maricarmen Alva (Acción Popular), José María Balcazar (Perú Libre) y Silvia Monteza (Acción Popular).

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Los posibles reemplazantes de Jerí

Maricarmen Alva ocupó la presidencia del Congreso en la primera legislatura del periodo 2021–2022. Durante su gestión recibió diversas críticas relacionadas con su forma de conducir el Parlamento y con decisiones que generaron incomodidad tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía. Uno de los hechos que mayor controversia suscitó ocurrió cuando sujetó del brazo a la congresista Isabel Cortez en plena sesión, acción que fue interpretada como una agresión física y desató una ola de cuestionamientos públicos.

Jose María Balcazar es conocida por sus polémicas declaraciones. El congresista aseguró que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”. Estas palabras generaron reacciones incluso a nivel internacional y motivaron el rechazo público del Ministerio de la Mujer.

Silvia Monteza, congresista peruana de Acción Popular, ha estado en el centro de varias polémicas, como una denuncia constitucional por presunta negociación incompatible que presentó la Fiscalía en su contra por supuestamente intervenir en la contratación irregular de un asistente en su despacho, además de su implicancia —y posteriores aclaraciones— en el caso 'Los Niños' que investigó presuntas redes de influencias en el Congreso.

