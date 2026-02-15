HOYSuscripcion LR Focus

RLA califa de "mercantilista" a Fuerza Popular y Keiko Fujimori le responde: "Se tiene que ver en el espejo"

Keiko Fujimori sostuvo que López Aliaga es un "títere de los caviares" y que "se pelea hasta con su sombre".

RLA califa de "mercantilista" a Fuerza Popular y Keiko Fujimori le responde: "Se tiene que ver en el espejo"
RLA califa de "mercantilista" a Fuerza Popular y Keiko Fujimori le responde: "Se tiene que ver en el espejo"

Keiko Fujimori respondió los recientes calificativos de Rafael López Aliaga en su contra y lo llamó "títere de los caviares" que "pelea hasta con su sombra".

A su vez, se rechazó el calificativo de "mercantilista" y lo invitó a mirarse a un espejo, pues él sería el mercantilista.

