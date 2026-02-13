Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

A pesar de que niega esas cercanías, las pruebas lo delatan. El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó, la noche del último jueves, al equipo técnico que se encargará de concretar las promesas incluidas en su plan de gobierno. Sin embargo, La República ha podido detectar que ha reciclado a dos exfujimoristas, dos exministros del efímero gobierno de Manuel Merino y a un exministro de la gestión de Dina Boluarte.

Mediante una revisión de documentos públicos, se ha podido determinar que de los 23 profesionales que integran el equipo técnico de López Aliaga, 13 son exfuncionarios de la Municipalidad de Lima o afiliados a Renovación Popular, cinco con independientes y cinco han mantenido vínculos con Keiko Fujimori, Manuel Merino y Dina Boluarte.

En este último grupo figuran Absalón Vásquez, Rolando Sousa, Alfonso Miranda, Carlos Herrera Descalzi y Álex Contreras. Ellos, de acuerdo con Renovación Popular, tendrán el desafío de asumir sectores importantes de llegar a ser gobierno. Pero, ¿quiénes son?

Exfujimoristas de celeste

Durante la presentación, Renovación Popular presentó a Absalón Vásquez como el responsable de los temas de agronomía. Entre 1992 y 1996, el ingeniero agrícola fue ministro de Agricultura del gobierno de Alberto Fujimori y, en el 2008, fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida por el delito de peculado en agravio del Estado. Por esta razón, se le ordenó abonar una reparación civil de un millón de soles.

El partido de López Aliaga también anunció, para sorpresa de muchos, al excongresista fujimorista, Rolando Sousa, como el encargado de implementar la reforma del Estado que propone en su plan de gobierno.

Sousa es un abogado que, en las elecciones generales del 2006, postuló como segundo vicepresidente en la plancha presidencial de Martha Chávez, quien tuvo que asumir tras el rechazo de la candidatura de Alberto Fujimori. En ese proceso, Sousa se convirtió en parlamentario por Alianza por el Futuro, que reunía a agrupaciones fujimoristas.

En el 2013 fue elegido como magistrado del Tribunal Constitucional tras ser propuesto por Fuerza 2011 (Fuerza Popular); sin embargo, renunció tras el escándalo del caso de repartija. Tres años después, fue elegido integrante del Parlamento Andino también por el fujimorismo.

Exministro de Merino y Boluarte

En el equipo técnico de Renovación Popular también figura Alfonso Miranda, quien en el 2020 fue ministro de Producción del gobierno de cinco días de Manuel Merino. Un año después, el administrador fue parte también del equipo técnico de López Aliaga y ahora, en el 2026, ha sido designado como el responsable de velar por los temas de acuicultura y pesca.

Otro jale es Carlos Herrera Descalzi, quien fue titular del sector de Energía y Minas del gobierno de Manuel Merino; aunque, se debe destacar, que el ingeniero fue uno de los 13 ministros que renunció tras el asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas ciudadanas. Ahora, se encargará de los temas de energía, minería e hidrocarburos en un eventual gobierno.

Renovación Popular sumó también a sus filas a Álex Contreras, quien fue ministro de Economía del gobierno de Dina Boluarte, entre diciembre del 2022 y febrero del 2024. Durante su gestión, la economía peruana entró en recesión que él se tardó en reconocer.

En setiembre del 2023, por ejemplo, el Producto Bruto Interno (PBI) cayó por tercer trimestre consecutivo a -1,29%, según el INEI. En noviembre de ese año, el consumo privado del Perú descendió por primera vez en 20 años, sin contar el periodo de la pandemia y las expectativas empresariales en el Perú eran pesimistas, de acuerdo con el BCR. Pese a ello, López Aliaga ha designado a Álex Contreras como el responsable de los asuntos económicos de su plan de gobierno.

Exfuncionarios y afiliados

El equipo técnico lo completan 13 profesionales que han trabajado en la Municipalidad de Lima, tanto en la gestión de Rafael López Aliaga como en la del fenecido Luis Castañeda Lossio. Además, la mayoría de ellos están afiliados a Renovación Popular.

Destacan Óscar Lozán (exgerente municipal y jefe del plan de gobierno); José Baella (exGEIM y encargado de bienestar policial); Katherine Ampuero (exintegrante del directorio de Emape y responsable de la reforma judicial y del Ministerio Público); así como Fabiola Morales (regidora y encargada de relaciones exteriores); Luis Rubio (fundador de los Hospitales de la Solidaridad y responsable de salud) y Roxana Rocha (regidora y encargada de transporte, vivienda y titulación).

A la lista se suman Julia Colcas (gerenta del Parque de la Leyendas y responsable de recreación pública y mascotas); Maali del Pomar (exfuncionaria de la Municipalidad de Lima y responsable de infraestructura); Miguel Molinari (exgerente de Cultura y encargado de cultura); Jorge Zeballos (congresista y responsable de los peruanos en el exterior) y Andrea Matías Muñoz (exgerenta de desarrollo social y encargada de dignidad y desarrollo humano); así como Martín Sarango (doctor en ingeniería y responsable de tecnología e innovación) y Denisse Mac Cubbin (a cargo de turismo del plan de gobierno).

De los mencionados anteriormente, hay que indicar que Maali del Pomar intentó ser congresista en el 2011 y Andrea Matías Muñoz, tenienta alcaldesa de Lima, en el 2018. Ambas por el partido Solidaridad Nacional que años después se convirtió en Renovación Popular.

Los independientes

El equipo técnico de Renovación Popular se completa con Cecilia Tait (excongresista de Perú Posible y ahora responsable de deporte); Francisco Calisto (exafiliado a Somos Callao y Perú Moderno y hoy encargado de los temas de defensa y seguridad), Roberto de la Tore (exafiliado del partido Todos por el Perú y hoy responsable del desarrollo de las Mypes); así como Alfonso Velásquez (encargado de producción y agroindustria) y Jorge Camacho (responsable de educación).

Estos cuadros técnicos tendrán la responsabilidad de aterrizar las propuestas enviables que ha anunciado López Aliaga en estos meses.