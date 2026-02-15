Renovación Popular responde a Keiko Fujimori tras defender a José Jerí: "Han creado el Fuji Jerismo"
El partido de López Aliaga sostuvo que "es evidente" que el actual gobierno es de Fuerza Popular.
Renovación Popular responsabilizó a Fuerza Popular de haber creado el "Fuji Jerismo". Esto después de que el partido liderado por Keiko Fujimori anunciara que no respaldará la moción de censura contra José Jerí que se debatirá este martes 17.