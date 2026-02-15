Fuerza Popular sale en defensa de José Jerí y anuncia que no apoyará moción de censura
El pronunciamiento se da a menos de 48 horas del pleno extraordinario para debatir la moción de censura contra el presidente.
A menos de 48 horas del pleno extraordinario para debatir la moción de censura contra José Jerí, Fuerza Popular publicó un video en sus redes sociales defendiendo al presidente y anunciando que no respaldarán su eventual salida.
Keiko Fujimori indicó que los hechos por los cuales se busca retirar a Jerí del cargo "no son concluyentes".
