Fuerza Popular sale en defensa de José Jerí y anuncia que no apoyará moción de censura

A menos de 48 horas del pleno extraordinario para debatir la moción de censura contra José Jerí, Fuerza Popular publicó un video en sus redes sociales defendiendo al presidente y anunciando que no respaldarán su eventual salida.

Keiko Fujimori indicó que los hechos por los cuales se busca retirar a Jerí del cargo "no son concluyentes".

