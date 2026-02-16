José Jerí anuncia que no asistirá al Congreso para defenderse de su censura: "No me corresponde ir"

El futuro de José Jerí se definirá este martes 17 a las 10 de la mañana. Foto: Composición/LR

El futuro de José Jerí se definirá este martes 17 a las 10 de la mañana. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José Jerí, anunció que no acudirá al Pleno Extraordinario del Congreso este martes 17 de febrero para defenderse de los pedidos de censura en su contra debido a sus reuniones clandestinas con los empresarios chinos.

Durante una entrevista en 'Sin Rodeos', el jefe de Estado explicó que su participación en el debate parlamentario no es parte del procedimiento de una censura. A pesar de que cuestionó el mecanismo que promueven los congresistas para retirarlo del cargo, Jerí instó a sus colegas a ser "responsables".

TE RECOMENDAMOS ¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

"Yo apelo y respeto, vuelvo a decir, los procedimientos del Congreso de la República (…) Bajo el procedimiento actual de censura, no me corresponde ir al Congreso de la República. No porque no desee, porque por procedimiento no corresponde que ante una censura exista el derecho de defensa. Eso es importante", expresó.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"Pero yo quiero marcar la idea. Apelo al sentido de responsabilidad del Congreso de la República para no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad que puede influenciar indirectamente o sin querer queriendo un proceso electoral en curso y en el cual estamos a escasas 8 semanas aproximadamente de que este se concrete", agregó.

Las mociones de censura se originan luego de que diversos medios de comunicación revelaron que Jerí tuvo reuniones con el empresario Zhihua Yang el 26 de diciembre del año pasado y el 6 de enero de este año.

"(…) por la presunta comisión de inconducta funcional y falta de idoneidad en el ejercicio de la primera magistratura de la nación, que de manera reiterada estaría teniendo en el ejercicio de su cargo", detalla el pedido del Pleno Extraordinario en el Congreso.

José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

En una entrevista con Panamericana TV, el presidente afirmó que acatará una posible destitución, siempre que el proceso se realice conforme a lo estipulado en la Constitución.

“Constitucionalmente hablando —y hablo como abogado más allá de la investidura—, yo juré como presidente de la República en amparo de la Constitución. Mi origen es parlamentario, pero asumí el cargo como presidente y el procedimiento que corresponde, desde el punto de vista constitucional, es el de vacancia. Será el Congreso quien tome una decisión con base en la Constitución y las leyes. Apelo mucho al buen criterio que tenga el Congreso", manifestó.