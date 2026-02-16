HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer
Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Keiko seguirá blindando a Jerí de la "denuncia" caviar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

José Jerí anuncia que no asistirá al Congreso para defenderse de su censura: "No me corresponde ir"

Según el presidente José Jerí, dentro del proceso de censura no está estipulado que un funcionario acuda a hacer uso de su defensa.

El futuro de José Jerí se definirá este martes 17 a las 10 de la mañana. Foto: Composición/LR
El futuro de José Jerí se definirá este martes 17 a las 10 de la mañana. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José Jerí, anunció que no acudirá al Pleno Extraordinario del Congreso este martes 17 de febrero para defenderse de los pedidos de censura en su contra debido a sus reuniones clandestinas con los empresarios chinos.

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante una entrevista en 'Sin Rodeos', el jefe de Estado explicó que su participación en el debate parlamentario no es parte del procedimiento de una censura. A pesar de que cuestionó el mecanismo que promueven los congresistas para retirarlo del cargo, Jerí instó a sus colegas a ser "responsables".

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Martín Vizcarra se posiciona a favor de la censura de José Jerí: "Es el único camino para garantizar elecciones en paz"

lr.pe

"Yo apelo y respeto, vuelvo a decir, los procedimientos del Congreso de la República (…) Bajo el procedimiento actual de censura, no me corresponde ir al Congreso de la República. No porque no desee, porque por procedimiento no corresponde que ante una censura exista el derecho de defensa. Eso es importante", expresó.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Pero yo quiero marcar la idea. Apelo al sentido de responsabilidad del Congreso de la República para no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad que puede influenciar indirectamente o sin querer queriendo un proceso electoral en curso y en el cual estamos a escasas 8 semanas aproximadamente de que este se concrete", agregó.

Las mociones de censura se originan luego de que diversos medios de comunicación revelaron que Jerí tuvo reuniones con el empresario Zhihua Yang el 26 de diciembre del año pasado y el 6 de enero de este año.

"(…) por la presunta comisión de inconducta funcional y falta de idoneidad en el ejercicio de la primera magistratura de la nación, que de manera reiterada estaría teniendo en el ejercicio de su cargo", detalla el pedido del Pleno Extraordinario en el Congreso.

José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

En una entrevista con Panamericana TV, el presidente afirmó que acatará una posible destitución, siempre que el proceso se realice conforme a lo estipulado en la Constitución.

“Constitucionalmente hablando —y hablo como abogado más allá de la investidura—, yo juré como presidente de la República en amparo de la Constitución. Mi origen es parlamentario, pero asumí el cargo como presidente y el procedimiento que corresponde, desde el punto de vista constitucional, es el de vacancia. Será el Congreso quien tome una decisión con base en la Constitución y las leyes. Apelo mucho al buen criterio que tenga el Congreso", manifestó.

Notas relacionadas
Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

LEER MÁS
Ana Diburcio, mujer que visitó 24 veces a José Jerí, asegura que trabajó para él y que recibía pagos directos

Ana Diburcio, mujer que visitó 24 veces a José Jerí, asegura que trabajó para él y que recibía pagos directos

LEER MÁS
José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

LEER MÁS
Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

LEER MÁS
José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José Jerí anuncia que no asistirá al Congreso para defenderse de su censura: "No me corresponde ir"

María Corina Machado obtendría victoria aplastante sobre Delcy Rodríguez ante eventuales elecciones en Venezuela, según encuesta

Precio de combustibles HOY 16 de febrero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Política

Martín Vizcarra se posiciona a favor de la censura de José Jerí: "Es el único camino para garantizar elecciones en paz"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Andrea Vidal fue seguida horas antes de morir: se ordena detención de su exnovio y otros 4 involucrados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que no asistirá al Congreso para defenderse de su censura: "No me corresponde ir"

Martín Vizcarra se posiciona a favor de la censura de José Jerí: "Es el único camino para garantizar elecciones en paz"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025