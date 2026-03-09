Corte del Santa promueve acceso a la justicia en expoferia organizada por Sunarp

La Corte del Santa participó activamente en la expoferia informativa organizada por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), actividad que se realizó de 9.00 a. m. a 1.00 p. m. en la Plaza de Armas de Chimbote. Durante la jornada, la institución instaló un stand informativo con el objetivo de acercar los servicios del Poder Judicial a la ciudadanía y brindar orientación sobre los mecanismos de acceso a la justicia.

El stand fue atendido por la jueza Duany Carrasco Guevara, del Módulo de la Subespecialidad de Violencia Familiar, junto con personal de su juzgado, quienes atendieron consultas de la población, entregaron trípticos informativos y explicaron el trabajo que realiza la institución en la atención de los casos y la protección de las víctimas.

En la expoferia también participaron diversas instituciones públicas, entre ellas la Defensa Pública, la Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de la Producción, el Gobierno Regional, Reniec, Sunat, Municipalidad Provincial del Santa, Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Cofopri, entre otras, promoviendo el acceso a información y servicios para la comunidad.