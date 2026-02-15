Moción de censura contra José Jerí: bancadas afinan posturas a contrarreloj en medio de divisiones internas y dudas en votación

Bancadas afinan posturas a contrarreloj en medio de divisiones internas y dudas en votación

Bancadas afinan posturas a contrarreloj en medio de divisiones internas y dudas en votación

A contrarreloj. Falta poco para el martes 16, fecha en la que se realizará el pleno extraordinario para debatir la moción de censura contra José Jerí. En vista de ello, las bancadas se alistan para definir sus posturas. En su mayoría, se reunirán previamente para determinar si votarán a favor o en contra y si irán en bloque o en decisiones individuales.

Desde Juntos por el Perú, la congresista Ruth Luque informó a este medio que la postura de la bancada será a favor de la censura, pues ellos fueron los primeros impulsores de dicha medida.

Asimismo, agregó que percibe que habrá un cambio de postura de parte de otras bancadas argumentando que, en realidad, se debería debatir una moción de vacancia y no censura. "Creo que será una razón para que la censura no se admita", dijo.

José Cueto de Renovación Popular comentó que aún no han definido su posición como grupo parlamentario. Para ello, se reunirán el lunes 16.

De igual forma, el legislador Edwin Martínez comentó que desde la bancada Acción Popular se cuentan con siete votos a favor de la censura. En vista de ello, también se reunirán el lunes para definir si se presentan con una decisión conjunta o mantienen la individualidad.

Podemos Perú, partido de José Luna Gálvez, se ha planteado respaldar la moción de vacancia, sin embargo, para confirmar la postura conjunta se congregarán antes del pleno extraordinario.

Bancadas y congresistas que no firmaron la moción de censura contra José Jerí

Paralelamente, hay bancadas y congresistas que no firmaron el pedido para un pleno extraordinario, por lo que se espera que tampoco den su voto a favor de la censura o vacancia.

En Fuerza Popular, 20 congresistas no estamparon su firma en el pedido. Entre ellos figuran: Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, Magally Santiesteban, Rosángella Barbarán, Ernesto Bustamante, Nilza Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán, Mery Infantes, David Jiménez, Jenny López, Martha Moyano, Auristela Obando, Tania Ramírez, César Revilla, Fernando Rospigliosi, Héctor Ventura y María Zeta,

En Somos Perú, 9 legisladores optaron por no adherirse al documento. Ellos son: Alfredo Azurín, Paul Gutiérrez, Elizabeth Medina, Jorge Morante, Alex Paredes, José Pazo, Héctor Valer, Óscar Zea y Ana Zegarra.

En Perú Libre, no firmaron: Waldemar Cerrón, Segundo Montalvo, Kelly Portalatino, Abel Reyes y Janet Rivas. En la agrupación Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, tampoco suscribieron Jorge Coayla y Katy Ugarte. En Podemos Perú, se mantuvieron al margen José Arriola y Darwin Espinoza.

Entre los no agrupados figura Raúl Doroteo. En Acción Popular, no firmaron Ilich López y Elvis Vergara. En Alianza para el Progreso (APP), se retiró la firma de Roberto Kamiche y no suscribieron María Acuña, Luis Cordero Jon Tay, José Elías, Nelcy Heidinger y Segundo Quiroz.

Debate no se realizará en el hemiciclo del Congreso

Ese es el panorama para el pleno extraordinario del martes 17 que, según información difundida por Canal N, no se desarrollará en el hemiciclo por razones de logística.

El lugar elegido es el auditorio principal del Edificio Faustino Sánchez Carrión, ubicado en la cuadra cuatro del Jirón Azángaro, cerca al Congreso y la Defensoría del Pueblo. Este espacio forma parte del conjunto de edificios administrativos vinculados al Poder Legislativo.

A diferencia del hemiciclo, este espacio no dispone de escaños parlamentarios. Los legisladores estarán ubicados en asientos convencionales.